Языковой скандал: на Закарпатье отменили все региональные языки

Береговский и Виноградовский районы стали последними, где было отменено действие решений о региональных языках.
На Закарпатье отменили все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков.
"В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в секретариат уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета признаны утратившими силу решение о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов", — говорится в сообщении пресс-службы, которое обнародовал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кременя в Facebook.
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Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.
Решением Солотвинского поселкового совета Закарпатской области от 22 декабря 2020 года отменено решение Нижнеапшанского сельского совета от 14 августа 2012 года о признании английского языка региональным языком.
Подобное решение приняли в Солотвинском поселковом совете. Там отменено функционирование румынского как регионального языка.
Языковой вопрос - о чем ранее сообщал Главред:
- Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разослал официальные письма руководителям теле и радиокомпаний с просьбой объяснить их редакционную политику в отношении обязательной доли звучания в эфире украинского языка.
- В Верховной Раде IX созыва зарегистрировали законопроект №4188 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании"" относительно противодействия информационной войне.
- Уполномоченный правительства Украины по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь рассказал о том, какое наказание ждет нарушителей закона о функционировании украинского языка как государственного, который вступил в силу 16 января 2021 года.