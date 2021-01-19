Языковой скандал: на Закарпатье отменили все региональные языки

На Закарпатье отменили все региональные языки / УНИАН

На Закарпатье отменили все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков.

"В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены до сих пор действующих противоправных решений отдельных областных и местных советов о функционировании региональных языков, в секретариат уполномоченного по защите государственного языка пришло письмо Закарпатской областной прокуратуры, в котором сообщается о том, что решением Береговского районного совета признаны утратившими силу решение о региональном языке Береговского и Виноградовского районных советов", — говорится в сообщении пресс-службы, которое обнародовал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кременя в Facebook.

Читайте такжеКреминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками"

Таким образом, все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков на территории Закарпатской области отменены.

Решением Солотвинского поселкового совета Закарпатской области от 22 декабря 2020 года отменено решение Нижнеапшанского сельского совета от 14 августа 2012 года о признании английского языка региональным языком.

Подобное решение приняли в Солотвинском поселковом совете. Там отменено функционирование румынского как регионального языка.

Языковой вопрос - о чем ранее сообщал Главред: