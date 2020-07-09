"Навязан кровью": Ницой объяснила, почему в Украине русский не должен доминировать

В Украине не должен доминировать русский язык, подчеркнула Лариса Ницой / УНИАН

Писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что в Украине должен доминировать украинский язык, поскольку русский нашей стране навязан кровью.

В Украину русский язык был завезен танками, голодоморами и расстрелами, рассказала литератор Obozrevatel.

По ее словам, бездельники вместо того, чтобы выучить украинский, говорят о том, что "так исторически сложилось".

"Ничего исторически не складывалось… Русский язык навязан Украине кровью", – заявила активистка.

Собеседница подчеркнула, что в Украине должен доминировать украинский язык, а русский пусть доминирует в РФ.

Читайте такжеНицой рассказала, на какие категории делятся говорящие на русском украинцыРанее сообщалось, что Конституционный суд Украины рассматривает конституционность закона О функционировании украинского языка как государственного.

Позже стало известно, что Верховная Рада должна принять отдельный закон о языках национальных меньшинств и коренных народов.