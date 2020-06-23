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Потураев отказался рекомендовать Раде закон Бужанского о русском языке в школах

Никита Потураев не рекомендовал депутатам законопроект Максима Бужанского даже несмотря на позитивную оценку документа от Главного научно-экспертного управления Рады.

23 июня 2020, 17:27
Потураев
Потураев отказался рекомендовать Раде закон Бужанского / УНИАН

Никита Потураев, нардеп от Слуги народа, подал в Верховную Раду проект постановления, в котором предложил отклонить законопроект другого нардепа от этой же фракции Максима Бужанского о языках обучения в заведениях образования.

Как говорится в проекте постановления Потураева (как руководителя комитета по вопросам информационной политики), опубликованном на сайте парламента, нардепам рекомендовано отклонить законопроект №2362.

В своем законопроекте, Бужанский, в частности, предлагал, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года.

До того Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, которое занимается анализом всех проектов законов, дало положительную оценку законопроекту Бужанского.

Напомним, ранее, 10 декабря 2020 года Максим Бужанский внес в Раду законопроект, согласно которому закон об обеспечении функционирования украинского языка признавался утратившим силу.

"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", – заявлял тогда нардеп.

Никита Потураев Максим Бужанский новости Украины закон школы украинский язык
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