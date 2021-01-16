УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего - эксперт

16 января 2021, 15:23
Прослушать новость
Остановить

Глава Жилищного союза Украины убежден, что украинизация — огромная ошибка и трагедия для многонациональной Украины.

Александр Скубченко
Александр Скубченко объяснил, почему языковой закон - зло / facebook.com/skubchenco

16 января вступил в силу запрет на использование русского языка в сфере обслуживания. Но русский язык — это язык Украины, заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Он подчеркнул, что русский язык — это гораздо шире России.

"И даже при этом мы сегодня — не изгои в своей стране, хоть русофобская власть к нам и относится с ненавистью. Потому что мы — часть глобального русского мира. Не российского — именно русского. Ведь русский язык — это гораздо шире России. Это международный язык и язык межнационального общения", - заявил Скубченко на своей странице в Facebook.

"Русский мир" — это ведь не про "агрессию России". Русский мир — это про 300 миллионов человек на планете Земля, объединённых общим языком. Тебе могут не нравиться некоторые или даже 150 миллионов из них, но разве виной тому их язык? Любой глобальный язык образует целый мир. Английский, китайский, французский, испанский, немецкий, русский, арабский — это целые миры, объединенные языком в разных концах света", - отметил Скубченко.

Он подчеркнул, что знание русского языка открывает дверь в глобальный мир 300 миллионов человек, английского или китайского — в ещё большие миры, миры миллиардов людей. Это двери к науке, культуре, бизнесу и просто общению.

"После победы майдана заседания Кабмина закрыли, потому что язык заседаний был русским: это единственный язык, который понимали все министры, часть из которых была иностранцами. Президенты Зеленский и Санду тоже на русском общались по этой же причине. И президенты Путин, Алиев и Пашинян — тоже. Это всё — глобальный русский мир", - обратил внимание Скубченко.

Глава Жилищного союза Украины добавил, что украинизация — огромная ошибка и трагедия для многонациональной Украины.

"Кроме вреда для всей страны и людоедского удовлетворения кучки русофобов не принесёт ничего хорошего. А во многом — даже ограничит потенциал развития, сократив гуманитарный рынок с 300 до 30 миллионов", - пояснил он.

Резюмируя, он сказал, что для бизнеса главное — целевая аудитория, а "русская аудитория — большинство на Украине, да ещё и ориентация на глобальный русский мир".

Языковой закон – о чем сообщалось ранее:

  • Уполномоченный правительства Украины по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь рассказал о том, какое наказание ждет нарушителей закона о функционировании украинского языка как государственного, который вступил в силу 16 января 2021 года.
  • В случае нарушения данного закона предусматривается ответственность для бизнеса. При первом нарушении предприятие получит предупреждение и 30 дней на устранение нарушений. За повторное в течение года нарушение требований уполномоченный по защите украинского языка может наложить штраф в размере от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.

языковой вопрос языковой закон Александр Скубченко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего - эксперт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Учеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школаУчеников ждет "сюрприз": в Украине исчезнет старшая школа "Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко"Ты животное, бл*дь": Ярош в самолете набросился с матом на Порошенко В ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция ХомчакаВ ВСУ разгорелся секс-скандал: появилась жесткая реакция Хомчака "Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире Будет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответБудет ли продление локдауна: Шмыгаль дал конкретный ответ
Следующий материал

Последние новости

15:35
В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода
15:29
В Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19: стали известны подробности Видео
15:23
Языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего - эксперт Видео
15:20
"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обучения Видео
15:02
Бунт под Киевом: местные жители перекрыли дорогу Видео
Реклама
14:32
В Киеве бизнесмен предложил уволиться всем, кто не готов на работе говорить на украинском Видео
14:18
Гороскоп на 17 января 2021 года: новое место, перекройка себя и полоса препятствий Видео
14:16
Арестович сделал заявление о стремлении России к компромиссу по Донбассу Видео
13:41
В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта Видео
13:31
В России зверски убита главред издания: названа возможная причина
12:51
Известная певица обнародовала последнюю переписку с Грачевским: дал обещание
12:38
"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому Видео
12:35
В Германии партия Меркель избрала нового главу Видео
12:07
"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг Видео
11:59
Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками" Видео
11:52
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
11:31
Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты Видео
11:29
"ВСУ – это преступники": соратница Януковича опозорилась заявлением в прямом эфире Видео
11:04
Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы Видео
10:54
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
Реклама
10:38
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ
10:32
Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание Видео
10:20
Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов мнение
09:47
Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе" Видео
09:40
Зачем нужно ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США Видео
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
08:27
Украине не хватает тысяч мегаватт электроэнергии – Витренко
08:23
Недолокдаун показал всю степень тупости недовласти мнение
08:20
Коронавирус в Украине 16 января – за сутки выявили почти 8 тысяч случаев заражения Видео
07:25
Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ Видео
07:15
"Богиня": украинская теннисистка свела с ума сексуальными формами
06:55
Украинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко мнение
06:30
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Видео
06:02
Навальному выгодно, чтобы его арестовали в России – эксперт Видео
05:27
Крах карьеры Трампа: эксперт раскрыл планы врагов президента США Видео
05:03
Эксперт объяснил, почему Трампа забанили в соцсетях Видео
04:22
Дочь Ренаты Литвиновой публично обнажилась на откровенном фото
Реклама
03:50
Эксперт объяснил, можно ли объявить импичмент Трампу после завершения его каденции Видео
03:01
В Steam началась распродажа культовой серии шутеров Far Cry – скидки до 80% Видео
02:14
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
00:55
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
00:19
Масленица 2021 – когда начнется и как ее праздновать по дням Видео
15 января, пятница
23:57
Кантемир Балагов снимет пилот сериала по мотивам игры The Last of Us
23:57
Коронавирус в Украине активизировался: число диагнозов превысило 8 тыс. Видео
23:31
В WhatsApp на фоне бегства пользователей приняли неожиданное решение
23:28
Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген Видео
23:10
В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять