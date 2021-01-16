Языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего - эксперт

Александр Скубченко объяснил, почему языковой закон - зло / facebook.com/skubchenco

16 января вступил в силу запрет на использование русского языка в сфере обслуживания. Но русский язык — это язык Украины, заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Он подчеркнул, что русский язык — это гораздо шире России.

"И даже при этом мы сегодня — не изгои в своей стране, хоть русофобская власть к нам и относится с ненавистью. Потому что мы — часть глобального русского мира. Не российского — именно русского. Ведь русский язык — это гораздо шире России. Это международный язык и язык межнационального общения", - заявил Скубченко на своей странице в Facebook.

"Русский мир" — это ведь не про "агрессию России". Русский мир — это про 300 миллионов человек на планете Земля, объединённых общим языком. Тебе могут не нравиться некоторые или даже 150 миллионов из них, но разве виной тому их язык? Любой глобальный язык образует целый мир. Английский, китайский, французский, испанский, немецкий, русский, арабский — это целые миры, объединенные языком в разных концах света", - отметил Скубченко.

Он подчеркнул, что знание русского языка открывает дверь в глобальный мир 300 миллионов человек, английского или китайского — в ещё большие миры, миры миллиардов людей. Это двери к науке, культуре, бизнесу и просто общению.

"После победы майдана заседания Кабмина закрыли, потому что язык заседаний был русским: это единственный язык, который понимали все министры, часть из которых была иностранцами. Президенты Зеленский и Санду тоже на русском общались по этой же причине. И президенты Путин, Алиев и Пашинян — тоже. Это всё — глобальный русский мир", - обратил внимание Скубченко.

Глава Жилищного союза Украины добавил, что украинизация — огромная ошибка и трагедия для многонациональной Украины.

"Кроме вреда для всей страны и людоедского удовлетворения кучки русофобов не принесёт ничего хорошего. А во многом — даже ограничит потенциал развития, сократив гуманитарный рынок с 300 до 30 миллионов", - пояснил он.

Резюмируя, он сказал, что для бизнеса главное — целевая аудитория, а "русская аудитория — большинство на Украине, да ещё и ориентация на глобальный русский мир".

Языковой закон – о чем сообщалось ранее: