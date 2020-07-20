"Как-то, где-то это получается": Мендель рассказала о бойфренде

Юлия Мендель поделилась подробностями личной жизни / Главред

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своей лично жизни и созналась, что у нее сейчас есть любимый человек, которого она нашла на работе.

В интервью Наталье Влащенко спикер главы государства ответила на вопрос о том, кого бы она взяла с собой на необитаемый остров сроком на год. Она заверила, что провела бы это время со своим бойфрендом.

"Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто", — сказала она.

Мендель отказалась назвать имя своего возлюбленного. Но посетовала, что плотный рабочий график оставляет слишком мало времени на личную жизнь. Она добавила, что у ее парня аналогичная ситуация на работе.

Читайте также"Я устал, я ухожу": досидит ли Зеленский до конца каденции"Я не знаю, как-то, где-то это получается", — добавила она.

Мендель ушла от ответа на вопрос о том, занимается ли ее бойфренд политикой.

"Ну, такое", - ушла от ответа журналист.

Пресс-секретарь главы государства уточнила, что ее возлюбленный не работает в Офисе президента.

Напомним, появились слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. По его словам, начали говорить, что спикер беременна от президента. Политик считает, что, судя по всему, Зеленский допустил эту "роковую ошибку".

Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она якобы беременна от украинского лидера.