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Политик, но не из ОП: Мендель рассказала о своем возлюбленном

Пресс-секретарь Зеленского подтвердила, что прилагает определенные усилия, чтобы никто не знал имя ее парня.

20 июля 2020, 13:26
Мендель
Юлия Мендель / Facebook/Юлія Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которую недавно заподозрили в беременности от украинского лидера, рассказала о своем молодом человеке.

Имя своего возлюбленного она не назвала, но намекнула, что он занимается политикой, однако не в Офисе президента. Об этом Мендель сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

Пресс-секретарь Зеленского подтвердила, что прилагает определенные усилия, чтобы никто не знал имя ее парня.

"Я не думаю, что кто-то знает, кто это... Пускай пока будет так", - отметила она, добавив, что, скорее всего, так будет до конца ее каденции.

На вопрос о том, занимается ли ее избранник политикой, Мендель заявила: "Ну, такое", при этом отметив, что он не работает с ней в Офисе президента.

Напомним, ранее экс-нардеп, лидер партии 5.10 и бизнесмен Геннадий Балашов разнес слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. По его словам, начали говорить, что спикер беременна от президента. Политик считает, что, судя по всему, Зеленский допустил эту "роковую ошибку".

Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она якобы беременна от украинского лидера.

Юлия Мендель офис президента новости Украины
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