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Порошенко вылетел из финала президентской гонки: кто выходит с Зеленским во второй тур – опрос

За действующего главу государства готовы отдать голоса 30,2% украинцев.

27 июля 2020, 11:17
Порошенко Зеленский
Петр Порошенко рискует не встретиться с Владимиром Зеленским во втором туре выборов

Президент Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга, свидетельствуют данные опроса, проведенного группой Рейтинг.

За действующего главу государства готовы отдать свои голоса 30,2% опрошенных среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, говорится в опубликованных результатах опроса.

Обратим внимание, что на второе место, которое ранее по большинству опросов занимал экс-президент Петр Порошенко, вышел нардеп Юрий Бойко из ОПЗЖ с 14,4% поддержки респондентов. При этом Порошенко опустился на третье место в рейтинге с 13,7% поддержки.

Кроме того, меньше 10% в опросе набрали Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Олег Ляшко, Владимир Гройсман и Анатолий Гриценко. Остальные кандидаты получили меньше 3% голосов опрошенных.

/ ratinggroup.ua

Опрос проводился среди лиц старше 18 лет во всех областях, кроме оккупированных районов Донбасса и Крыма. Всего опросили 2000 респондентов, ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому стремительно падает.

Согласно опросу Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициатив, главе государства доверяют 44% опрошенных, тогда как еще в мае таких было 57%. Не доверяют Зеленскому 49% граждан страны, что делает баланс доверия и недоверия негативным.

Владимир Зеленский Петр Порошенко Юрий Бойко опрос рейтинг
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