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"Если РФ захватит Киев": волонтер оценил идею отгородиться "стеной" от "ЛДНР"

Многим на оккупированном Донбассе попросту некуда уезжать, подчеркнул Юрий Касьянов.

17 июля 2020, 16:48
Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
Волонтер рассказал, что делать с оккупированным Донбассом / informator.su

Известный волонтер и блогер Юрий Касьянов прокомментировал идею о том, что Украине следует отгородиться "стеной" от оккупированной Россией части Донбасса.

Во время чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, он подчеркнул, что не считает всех людей, проживающих на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, предателями.

"Да, безусловно, там есть предатели, коллаборанты и наемники. Но основная масса просто напугана и находится в состоянии, в котором невозможно адекватно принимать решения", - пояснил волонтер.

Он предположил, что если бы даже в 2014 году российские войска захватили любой другой город Украины, к примеру, Харьков, Киев или Львов, то и в них нашлась бы масса пророссийски настроенных людей, а многие из них не стали бы покидать свои дома из-за того, что им попросту некуда идти.

Читайте такжеДорогая декорация: чем поможет Украине "Стена" на границе с Россией"Многие из жителей "ЛДНР", в том числе переселенцы, надеются, что мы освободим эти территории. Потому вопрос оккупированной части Донбасса ни в коем случае нельзя решать таким образом – с помощью стены. Это будет значит, что мы просто отвергнем этих людей. Ведь сегодня речь идет об "ЛНР" и "ДНР", а завтра – о "Харьковской народной республике" или об "Одесской народной республике". И в каком виде тогда останется Украина? Кто мы тогда будем такие?", - подчеркнул собеседник.

В то же время блогер обратил внимание на то, что руководство Украины на протяжении всех лет независимости занималось только личным обогащением и абсолютно не думало о населении, которое было вынуждено заботиться само о себе.

"Потому-то мы и не можем решить никакую проблему, будь то война, наводнение, коронавирус, безопасность на дорогах и т.д. Каждый решает каждую проблему по-своему. Так, решая проблему безопасности дорожного движения, полиция ставит камеры и штрафует всех, причем чаще всего ставит камеры там, где они не нужны, но зато там проще собирать "дань" с водителей; население старается ездить, обманывая эти камеры разными способами. У нас нет страны, которая бы объединяла людей. В этом черная заслуга всех наших правителей и, безусловно, нашего населения, которое выбирает этих людей во власть", - добавил Касьянов.

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Напомним, ранее в Государственной пограничной службе заявили о необходимости внесения изменений в план реализации проекта Стена, которые бы предусматривали завершение строительства объекта в 2025 году.

Юрий Касьянов новости Украины ЛДНР стена Донбасс
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