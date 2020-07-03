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Рада выгнала с должности главу АМКУ Терентьева

Решение поддержали 226 народных депутатов.

3 июля 2020, 17:20
Юрий Терентьев
Юрий Терентьев / УНИАН

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины (№3784).

За соответствующее решение отдали свои голоса 226 народных депутатов.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 2 июля комитет получил заявление Терентьева о своей отставке и по итогам своего заседания рекомендовал парламенту удовлетворить его.

Отметим, что сам глава Терентьев на рассмотрение вопроса в зал Верховной Рады не явился, что вызвало возмущение нардепов.

В частности, нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил о том, что отсутствие Терентьева в зале во время рассмотрения его заявления свидетельствует о том, что Антимонопольный комитет в Украине не функционирует.

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Напомним, парламент назначил Терентьева главой АМКУ в мае 2015 года.

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