Витренко больше не работает в Нафтогазе

Витренко ушел из Нафтогаза / УНИАН

Исполнительный директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко 16 июля отработал последний день в компании.

"Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины. Я пришел сюда в 2014 году, после "революции достоинства". И все эти годы делал всё, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", — написал Витренко в Facebook.

По словам экс-менеджера, в компании он оставляет существенные наработки. Он напомнил, что раздобыл деньги от Газпрома. И пожелал руководству компании и государства "достаточной компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины".

Витренко поблагодарил всех, кто помогал ему и работал на благо компании и украинского народа.

Отметим, Витренко сотрудничал с Нафтогазом с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в Нафтогаз, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с Газпромом о закупке и транзите российского газа.

Как известно, Витренко заявил, что его увольняют, и он работает в компании последние два месяца, поскольку данную должность сократили.

Напомним, Витренко решением Нафтогаза отозван с позиции представителя акционера в наблюдательном совете ПАО Укрнафта.