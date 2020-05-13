Витренко увольняют из Нафтогаза / УНИАН

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что его увольняют, и он работает в компании последние два месяца.

По словам Витренко, его формально предупредили, что его должность будет сокращена.

"Меня только формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем "с превосходящими силами соперника". Должен вновь прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации", - написал Витренко на своей странице в Фейсбуке в среду, 13 мая.

Кроме того, Витренко написал длинное объяснение происходящего.

"Я сразу перейду к глубинным причинам, в сущности. В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждение России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - объяснил Витренко.

Кроме того, Витренко убежден, что он и его команда стали костью в горле для режима Путина.

"Наша команда нанесла такое поражение Газпрому, России, режиму Путина, не удивительно, что мы для них давно как кость в горле. Речь идет о Стокгольмском арбитраже, где мы отбили требования Газпрома на сумму более 80 млрд. долл. и вместо этого потребовали компенсацию в размере 5 млрд. долл.; о реверсных поставках газа из Европы, которые не дали поставить Украину на колени из-за прекращения поставок газа со стороны Газпрома; об общих изменениях в коммерческих отношениях между Нафтогазом и Газпромом - если раньше в среднем сальдо платежей за импортированный газ и транзит было отрицательное для Нафтогаза, и 5 млрд. долл. ежегодно шли из Украины в Россию, то сейчас это сальдо положительное и сотни миллионов уходят из России в Украину", - пишет Витренко.

Он также вспомнил газовый контракт между Украиной и Россией.

"Также не понравилось ни России, ни ее "бизнес-партнерам" в Украине, то, что наша команда заставила Газпром подписать контракт с обязательством "качай или плати", причем на объемы больше, чем изначально предлагал Газпром. Это сорвало планы тех в Украине, кто уже приготовился "зарабатывать" на "прямых поставках" российского газа. Ведь если Газпром платит за транзит газа даже если он не использует мощности, то он должен включать эти расходы в стоимость "прямых поставок". Но тогда не дает "заработать" посредникам. Иными словами, посредники собирались делить с Газпромом почти 32 доллара на тыс.м.куб., а здесь эти деньги должны идти, по сути, в госбюджет Украины", - сказал Витренко.

Читайте такжеНафтогаз не покупает дешевый газ для украинцев, потому что на нем нельзя заработать, - экспертНапомним, ранее сообщалось, Отто Ватерландер стал исполнительным директором группы Нафтогаз. При этом он сохранит за собой должность исполнительного директора по трансформации группы.

Как сообщается на сайте компании, Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе.

Среди прочего в его юрисдикцию будет входить реализация кросс-функциональных процессов, внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления и разработка баз данных процессов.