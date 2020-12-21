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Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики

21 декабря 2020, 20:24
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Кабмин провел экстренное заседание.

Витренко назначили и.о. министра энергетики / УНИАН

Сегодня, 21 декабря, на экстренном кадровом заседании Кабинета министров, Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики.

При этом, Ольгу Буславец с должности первого зама и исполняющего обязанности министра уволили.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Справка:Юрий Витренко имеет несколько экономических образований. Был гендиректором инвестиционной компании ЕйВайЕй Кэпитал, которую основал еще в 2010-м, до работы в Нафтогазе. Мама Юрия Витренко — известный политик, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко.

Юрий Витренко - о чем ранее сообщал Главред:

  • Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
  • В поддержку кандидатуры Юрия Витренко отдали голоса лишь 186 народных депутатов.
  • Юрий Витренко сотрудничал с Нафтогазом с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК.
  • Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с Газпромом о закупке и транзите российского газа.

Кабмин министр энергетики
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