Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики

Витренко назначили и.о. министра энергетики / УНИАН

Сегодня, 21 декабря, на экстренном кадровом заседании Кабинета министров, Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики.

При этом, Ольгу Буславец с должности первого зама и исполняющего обязанности министра уволили.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Справка:Юрий Витренко имеет несколько экономических образований. Был гендиректором инвестиционной компании ЕйВайЕй Кэпитал, которую основал еще в 2010-м, до работы в Нафтогазе. Мама Юрия Витренко — известный политик, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко.

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