Юрия Витренко назначили и.о. министра энергетики

Кабмин провел экстренное заседание.
Сегодня, 21 декабря, на экстренном кадровом заседании Кабинета министров, Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики.
При этом, Ольгу Буславец с должности первого зама и исполняющего обязанности министра уволили.
Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Справка:Юрий Витренко имеет несколько экономических образований. Был гендиректором инвестиционной компании ЕйВайЕй Кэпитал, которую основал еще в 2010-м, до работы в Нафтогазе. Мама Юрия Витренко — известный политик, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко.
Юрий Витренко - о чем ранее сообщал Главред:
- Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
- В поддержку кандидатуры Юрия Витренко отдали голоса лишь 186 народных депутатов.
- Юрий Витренко сотрудничал с Нафтогазом с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК.
- Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с Газпромом о закупке и транзите российского газа.
Автор: Мария Тупик