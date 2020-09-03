"За чертой здравого смысла": Степанов рассказал, где ожидается вспышка коронавируса

Глава Минздрава рассказал, где прогнозируется рост числа больных COVID-19.
Нарушение мер безопасности во время адаптивного карантина будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Таким образом в ходе традиционного онлайн-брифинга он прокомментировал масштабное празднование Дня города в Одессе.
"Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет 66%.
При этом Степанов не исключил, что в ближайшее время в Одессе может произойти вспышка заболевания коронавирусом.
"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одессе", - предупредил министр здравоохранения.
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Степанов добавил, что такие мероприятия несут прямую угрозу жизни граждан и пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами.
Как известно, в Одессе 2 сентября тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на гала-концерт, который проходит по случаю Дня города.
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Люди пришли на концерт, который проходил в рамках праздника, несмотря на карантинные ограничения.