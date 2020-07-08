Порошенко сделали новый подарок: закрыто одно из главных дел

За что судят Порошенко - суд снял еще одно обвинение / УНИАН

Против экс-президента Петра Порошенко закрыто еще одно дело – касательно завода Кузня на Рыбальском.

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков, пишет ряд Телеграм-каналов. Постановление о закрытии дела уже выдано адвокату, фотография документа доступна в сети.

При этом Новиков уточнил, со ссылкой на руководителя следственной группы Олега Корецкого, что "в этом деле на следователей оказывалось давление, о чем детальнее будет сообщено позже".

Читайте также"Вас никто не боится": Порошенко посмеялся над Зеленским"Пока в Печерском суде по делу о Семочко без особой судебной перспективы идет шоу имени гетмана – сливаются другие его, вполне реальные дела. Браво", – прокомментировал закрытие дела Телеграм-канал Klymenko Time.

Напомним, Порошенко обвиняют в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность заместителя главы СВР одиозного Сергея Семочко.

За что судят Порошенко - суд снял еще одно обвинение

В свою очередь политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай в комментарии Главреду пояснил, почему Порошенко не боится уголовной ответственности. Порошенко – в случае ареста – объявит себя лидером оппозиции, что будет воспринято на Западе как политическое преследование, спрогнозировал политтехнолог.