"За этим стоит человек": Данилов объяснил, как появился коронавирус

Алексей Данилов рассказал о происхождении коронавируса / pixabay

Пандемия коронавируса в своей основе имеет биологическую природу, заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что с момента обнаружения вируса в 2019 году ни одна страна мира не дала ответ на вопрос о происхождении COVID-19.

Секретарь СНБО уверен в том, что мир столкнулся с неординарным явлением и напомнил, что биологическое оружие запрещено по многим конвенциям.

"Выход его в открытое пространство… То, что после этого происходит, дает мне основание полагать, что это может быть очень непростая история. Мы не получили ответ – это природный либо искусственно созданный вирус. Мнения периодически звучат разные, но окончательного ответа еще нет", - пояснил он.

Вместе с тем он отметил, что уверен в искусственной природе появления коронавируса COVID-19.

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"Мое мнение – за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь", - добавил Данилов.

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Коронавирус в Украине:

По данным на утро понедельника, 25 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 14 634 человек. Вирус нашли у 999 детей и 173 медицинских работника.

За минувшие сутки госпитализировали 3 921 человека. Погибли 330 людей. Выздоровело 4 598 человек.

Больше всего заражений зафиксировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях.