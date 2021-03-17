За сексуальную эксплуатацию детей в Украине начали наказывать по-новому

В Украине сменили наказание за сексуальную эксплуатацию детей / Фото: Pixabay

С 17 марта в Украине заработал новый закон №1256-IX (законопроект №3055), который ужесточает наказание за сексуальную эксплуатацию детей.

Накануне он был опубликован в издании "Голос Украины" – и сегодня приобрел законную силу.

Отныне дела о сексуальной эксплуатации детей должны рассматриваться в судах в первую очередь.

В документе прописано, что такое детская порнография, какие наказание полагается за покупку детской порнографии и получение доступа к ней, за ее хранение, ввоз, любое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Наказание за домогательства ребенка для сексуальных целей

Если кто-то предложит несовершеннолетнему лицу до 16 лет встретиться для совершения действий сексуального характера или развратных действий (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий – то есть видеочат в мессенджере, например) – за это можно сесть в тюрьму на срок до трех лет.

Если ребенка до 16 лет вовлекли в изготовление детской порнографии, то наказание – тюрьма на срок от двух до пяти лет. При этом преступник лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За вагинальный, анальный или оральный с ребенком (в том числе с помощью любой части тела или предмета), наказание – тюрьма или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Секс-скандалы с детьми