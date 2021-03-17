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За сексуальную эксплуатацию детей в Украине начали наказывать по-новому

17 марта 2021, 15:39
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Отныне дела о сексуальной эксплуатации детей должны рассматриваться в судах в первую очередь.

В Украине сменили наказание за сексуальную эксплуатацию детей
В Украине сменили наказание за сексуальную эксплуатацию детей / Фото: Pixabay

С 17 марта в Украине заработал новый закон №1256-IX (законопроект №3055), который ужесточает наказание за сексуальную эксплуатацию детей.

Накануне он был опубликован в издании "Голос Украины" – и сегодня приобрел законную силу.

Отныне дела о сексуальной эксплуатации детей должны рассматриваться в судах в первую очередь.

В документе прописано, что такое детская порнография, какие наказание полагается за покупку детской порнографии и получение доступа к ней, за ее хранение, ввоз, любое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Наказание за домогательства ребенка для сексуальных целей

Если кто-то предложит несовершеннолетнему лицу до 16 лет встретиться для совершения действий сексуального характера или развратных действий (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий – то есть видеочат в мессенджере, например) – за это можно сесть в тюрьму на срок до трех лет.

Если ребенка до 16 лет вовлекли в изготовление детской порнографии, то наказание – тюрьма на срок от двух до пяти лет. При этом преступник лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За вагинальный, анальный или оральный с ребенком (в том числе с помощью любой части тела или предмета), наказание – тюрьма или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Секс-скандалы с детьми

  • В Берлине детей сознательно отдавали на воспитание педофилам. За воспитание детей педофилам еще и платили пособие от государства. Секс с детьми им не просто не запрещали, но даже поощряли.
  • В 2018 году в Одессе реклама с детьми "в образах куртизанок" вызвала скандал. Одесский дизайнер показала коллекцию детского белья, которое тут же заклеймили как сексистское.
  • В марте 2021 в Украине набирает скандал с детьми-блогерами. 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
  • Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
  • Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером. Александр Маханец заявил, что шокирован происходящим. По его словам, он пытается общаться с дочкой и помогать ей.
  • Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.
  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
  • По словам Кулебы, один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Политик официально обратился в МВД и киберполицию, чтобы разобраться в запутанной ситуации.
  • Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.

сексуальная эксплуатация новости Украины
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