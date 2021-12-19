В Украине количество жертв коронавируса перевалило за 93 тысячи

Коронавирус в Украине ослабил хватку / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 3602 человек, из них - 390 детей и 49 медработников. При этом в больницы госпитализированы 2129 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 18 декабря в Украине от последствий коронавируса умерли 176 человек. В то же время за последние 24 часа выздоровели 6866 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 608 151 человек;

выздоровели – 3 331 865 человек;

летальных исходов – 93 105;

проведено ПЦР-тестирований – 16 492 954.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

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г. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровенская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться в лечении", - рассказал Ляшко.

Смотрите сюжет о том, почему в Украине так много смертей от коронавируса:

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронули правила карантина в "желтой" зоне.

С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохранились.

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