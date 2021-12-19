В Украине количество жертв коронавируса перевалило за 93 тысячи

За минувшие сутки от последствий COVID-19 в Украине скончались 176 челвоек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 3602 человек, из них - 390 детей и 49 медработников. При этом в больницы госпитализированы 2129 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 18 декабря в Украине от последствий коронавируса умерли 176 человек. В то же время за последние 24 часа выздоровели 6866 человек.
За все время пандемии в стране:
- заболели – 3 608 151 человек;
- выздоровели – 3 331 865 человек;
- летальных исходов – 93 105;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 492 954.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 374;
- Винницкая область – 145;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 236;
- Донецкая область – 124;
- Житомирская область – 191;
- Закарпатская область – 115;
- Запорожская область – 165;
- Ивано-Франковская область – 134;
- Киевская область – 274;
- Кировоградская область – 99;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 221;
- Николаевская область – 105;
- Одесская область – 163;
- Полтавская область – 139;
- Ровенская область – 119;
- Сумская область – 114;
- Тернопольская область – 160;
- Харьковская область – 92;
- Херсонская область – 26;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 93;
- Черновицкая область – 91;
- Черниговская область – 88.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.
18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться в лечении", - рассказал Ляшко.
Смотрите сюжет о том, почему в Украине так много смертей от коронавируса:
С понедельника, 6 декабря, в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронули правила карантина в "желтой" зоне.
С 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина. Однако при этом ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ) сохранились.
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