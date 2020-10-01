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Забыть о Будапештском меморандуме: Кравчук поддержал поиск нового формата переговоров по миру в Украине

1 октября 2020, 07:32

Нужно ориентироваться на страны, которые сегодня определяют политику в мире.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Фото УНИАН

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в ситуации, когда Россия и ОРДЛО не поддерживают усилия Киева по восстановлению мира на Донбассе, следует искать новые форматы переговоров.

Украине нужно ориентироваться на страны, которые сегодня определяют политику в мире, считает Кравчук. Такое мнение он высказал в комментарии Obozrevetel.

"Я говорил, что нужно организовать международную конференцию при участии стран, которые подписали (Будапештский меморандум, – ред.). Возможно, расширить встречу до G7, которая сегодня определяет политику в мире. То есть нужно забыть об этом документе. Да, он подписан правильно, только не отвечает на вопрос как. Тут нужно думать. Будапештский меморандум или будапештский формат мог бы стать очень важным моментом по сохранению мира на Донбассе и в Украине в целом", – заявил Кравчук.

С Минскими соглашениями есть проблемы, но продолажются поиски решений.

"При всем уважении к Минским соглашениям: они пока не дают таких практических результатов, которые хотелось бы. Украина прилагает усилия, президент предлагает усилия – он возобновил нормандский формат и хочет, чтобы прошли встречи в Берлине. Он действует в соответствии с активной и последовательной системой", - отметил Кравчук.

"К сожалению, Россия не поддерживает такие усилия, а ОРДЛО, в свою очередь, полагаются на поддержку России, поэтому не хотят сесть и услышать действия и характер действий Украины. Есть проблемы, но идут поиски решений", – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Напомним:

  • В ТКГ призвали Россию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ в Минске Леонид Кравчук.
  • Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегации Киева в Трехсторонней контактной группе нужно проводить встречи каждую неделю. Не нужно затягивать переговоры, так как перед Украиной стоит задача урегулирования конфликта на Донбассе.
  • Народный депутат фракции Слуга народа Николай Тищенко заявил, что будет в скором времени займется вопросами урегулирования военного конфликта на Донбассе.
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