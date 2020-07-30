Экстрадируют ли боевиков ЧВК Вагнер в Украину: в СБУ сделали заявление

В СБУ готовы к экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера из Беларуси / Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины намерена инициировать передачу задержанных Беларуси российских наемников украинским правоохранительным органам.

Об этом в пресс-центре СБУ рассказали информагентству Интерфакс-Украина.

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - сказали в спецслужбе в четверг, 30 июля.

Напомним, в среду, 29 июля, государственное информагентство Беларуси БелТА сообщило о том, что белорусские правоохранители задержали 33 российских боевика из частной военной компании Вагнера.Читайте также"Не пили спиртного": в Беларуси задержали десятки "зеленых человечков" из России

Белорусские дипломаты провели консультации с МИД Украины, после которой в Киеве заявили о том, что будет рассмотрен вопрос их возможной экстрадиции. Сообщалось о наличии у некоторых боевиков украинских паспортов.

В Кремле уже отреагировали на инцидент с задержанием российских боевиком в Беларуси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не обладают информацией относительно совершения преступлений россиянами на территории Беларуси. Также в Москве считают гражданами России тех лиц, у которых был найден паспорт гражданина Украины.

Тем временем экс-глава МИД Украины Павел Климкин предложил после экстрадиции обменять российских боевиков на украинских политзаключенных.