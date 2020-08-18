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Убивали украинцев: эксперт объяснил, почему Лукашенко отдал РФ боевиков Вагнера

18 августа 2020, 04:30

Минск занял откровенно пророссийскую позицию, считает Петр Олещук.

беларусь, вагнер
Минск передал задержанных боевиков Москве / Скриншот Беларусь 1

С самого начала конфликта в Беларуси заявления, звучавшие со стороны украинской власти, были взвешенными и корректными, заявил политолог Петр Олещук.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что для украинской стороны вопрос с задержанием в Беларуси боевиков Вагнера является болезненным.

"Это люди, которые воевали против Украины, убивали украинских граждан. Поэтому сделать вид, что это нормально, когда их отдают России, мы не можем. Но я думаю, нужно посмотреть на смену позиции президента Беларуси. После того как протесты достигли нынешнего уровня, белорусское руководство в лице Лукашенко отбросило риторику, которая долгое время строилась на логике "вашим и нашим", и заняло откровенно пророссийскую позицию. Более того, в последних заявлениях Лукашенко, по моему мнению, старается казаться еще большим сторонником "русского мира", чем Путин и его окружение", - отметил эксперт.

По его мнению, президент Александр Лукашенко пробует "привязать себя к руководству России, чтобы оно оказывало ему любую поддержку вплоть до военной, чтобы помочь ему удержаться у власти".

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"Он абсолютно четко сделал свой выбор. Этим объясняется радикализация его риторики и высказывания в адрес Украины", — добавил Олещук.

Напомним, Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

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Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы относительно выдачи 28 боевиков ППК Вагнера.

Всем боевикам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

новости Беларуси новости Украины ЧВК Вагнер Петр Олещук
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