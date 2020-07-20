Задержание Новака и обыски в офисах Укравтодора: подробности украино-польской операции

НАБУ совместно с польскими коллегами проводят общее расследование / УНИАН

В понедельник, 20 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с польскими правоохранителями начало проводить санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках общего расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. В Польше схватили бывшего главу Укравтодора Славомира Новака.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыски проходят в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства.

Кроме того, обыски проходят по месту жительства бывших чиновников государственного агентства и граждан Польши, которые являются вероятными участниками преступной организации.

Также стало известно, что бывшего главу Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместной польско-украинской операции. Об этом сообщило Центральное антикоррупционное бюро Польши.

Расследование проводится одновременно Центральным антикоррупционным бюро и районной прокуратурой в Варшаве, а также Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Читайте такжеНАБУ объявило о подозрении одиозному судье ВовкуНапомним, ранее сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин на своей странице в Twitter.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.".