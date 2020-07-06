В МИД назвали сроки возвращения домой задержанных в Греции украинцев

Задержанные в Греции украинцы / eurointegration.com.ua

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев прокомментировал вопрос возвращения домой 17 украинцев, которых не пропустили в Грецию и задержали в аэропорту Афин.

В комментарии УНИАН он подчеркнул, что вылет украинских граждан запланирован на вторник, 7 июля.

"По состоянию на утро 6 июля граждане Украины, которым было отказано во въезде 4 июля, находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину", - сообщил Погорельцев.

Он подчеркнул, что дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИД, Департамента консульской службы и посольства Украины в Греции.

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"Консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания украинских граждан, в первую очередь для бабушки с двумя внуками (по возможности предоставить им разрешение на проживание в гостинице), и находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками", - добавил Погорельцев.

Напомним, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, купил им воды и средства гигиены.