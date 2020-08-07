Задержание украинских журналистов: в МИД ответили на выпад Минска

В Минске задержали Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка / censor.net.ua

Дипломаты посольства Украины в Республике Беларусь выясняют обстоятельства задержания украинских журналистов в Минске Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко.

"Известна эта ситуация. Посольство Украины в Минске активно сейчас работает вместе с правоохранительными органами, пытается выяснить обстоятельства задержания, условия их содержания", - сказал Коваленко.

По его словам, в настоящее время белорусские правоохранители еще ничего не сообщили украинскому посольству.

Как уточнил в комментарии Цензор.НЕТ замминистра иностранных дел Евгений Енин, МИД знает о задержании в Беларуси украинских журналистов.

"МИД в курсе инцидента и пытается получить от белорусской стороны подтверждение этого факта, возможность встречи с журналистами и предоставления им первичной консульской помощи", - добавил Енин.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 6 августа, сотрудники МВД Беларуси задержали доверенное лицо Светланы Тихановской на президентских выборах Марию Мороз. Позже ее отпустили – правоохранители заявили, что политика приглашали для проведения профилактической беседы.