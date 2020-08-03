Киевский террорист выдвинул еще одно требование

Террорист выдвинул еще одно требование / фото Антон Геращенко

Стало известно еще одно требование террориста Сухроба Каримова, захватившего отделение банка в столичном бизнес-центре "Леонардо" на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, где он удерживает заложника.

Об этом сообщает Страна.

Ольга Артюшенко, которая находилась в здании БЦ "Леонардо" в момент появления там террориста, сообщила в комментарии изданию, что злоумышленник расположился на первом этаже здания - в банке, со стороны улицы Владимирской. Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.

"Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба", - заявила Ольга изданию и добавила, что о сумме террорист сказал сотрудникам банка.

Позже информацию про 40 тысяч подтвердили и другие журналисты, которые работают возле БЦ "Леонардо".Читайте такжеВ полиции рассказали подробности о киевском террористе

Напомним, в понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников.

Как сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Чуть позже в ходе переговоров с правоохранителями террорист выдвинул требования – он захотел выйти в прямой эфир.