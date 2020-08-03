"Имитация": в МВД сделали важное заявление насчет "киевского террориста"

Злоумышленник находится в СБУ, поделился Геращенко.
Замглавы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко сообщил, что "киевский террорист" Сухроб Каримов имитировал террористический акт.
Задержанный находится в СБУ, рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, скорее всего, задержанному суд изберет меру пресечения в виде содержания под стражей.
"...гражданин Узбекистана, который сегодня (3 августа – Ред.) имитировал террористический акт, находится в СБУ… С ним проводятся следственные действия. Впереди – избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное задержание под стражей…", – поделился замминистра.
Напомним, 3 августа в Киеве злоумышленник захватил отделение банка, которое находится в БЦ Леонардо, в заложниках оказалась начальница отделения. Мужчина утверждал, что у него есть бомба и выдвинул требование – захотел выйти в прямой эфир.
Позже мужчину задержали, он оказался гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым. У злоумышленника не нашли бомбу. Позже Антон Геращенко сообщил, что Каримов состоял на психоневрологическом учете, в детстве у него диагностировали олигофрению.