Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов

Протестующие в Житомире захватили горсовет / suspilne.media

В Украине в понедельник, 25 января, проходят новые акции протеста из-за повышения коммунальных тарифов.

В Житомире проходит сразу два больших митинга. Люди прорвались в зал горсовета, где находился мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Суспильне.

Протестующие потребовали от властиповлиять на снижение коммунальных тарифов. Кроме того. Участники акции также выступают против строительства высотки экс-нардепом Борисом Розенблатом на улице Героев-десантников.

Кроме того, митингующие перекрыли Большую Бердичевскую у городского совета и ОГА. Люди требуют снижения тарифов на коммунальные услуги.

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В Запорожье жители города также присоединились к акции протеста под зданием ОГА. Горожане требуют снизить высокие тарифы, сообщает Ipnews.

/ ipne.ws

Запорожцы поставили подписи под соответствующим заявлением. Позже документ отправят президенту Украины, в Верховную Раду и передадут губернатору Запорожской области Александру Старуху.

/ ipne.ws

В Ужгороде люди вышли на "тарифный майдан" с претензиями, чтобы президент Зеленский выполнил свое обещание и платежки стали меньше.

Протестующие подчеркнули, что будут выходить на митинг, пока власть не услышит их, говорится в сюжете канала 112 Украина.

В Херсоне протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Херсон-Одесса.

"Херсон протестует против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В ходе акции активисты двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта", - говорится в сообщении Telegram-канала Протест.

/ t.me/ukr_protest

В Киеве протестующие против коммунальных тарифов собрались возле здания Верховной Рады. Люди держат в руках плакаты "Стоп тарифный геноцид".

/ PavlovskyNEWS

Во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Люди собрались под стенами областной государственной администрации, сообщает местное издание Четвертая студия.

Протестующие требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

/ 4studio.com.ua

Напомним, в поселке городского типа Пересечное Харьковской области и в Полтаве люди устроили акции протеста из-за газа.

В Пересечном люди не давали транспорту двигаться – постоянно ходили по пешеходному переходу, В Полтаве люди также вышли на пешеходный переход и перекрыли трассу Киев – Харьков.

Ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Протестующие перекрывали автомобильные трассы.