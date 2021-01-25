УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов

25 января 2021, 13:39

В Житомире протестующие прорвались в зал городского совета.

Протестующие в Житомире захватили горсовет / suspilne.media

В Украине в понедельник, 25 января, проходят новые акции протеста из-за повышения коммунальных тарифов.

В Житомире проходит сразу два больших митинга. Люди прорвались в зал горсовета, где находился мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Суспильне.

Протестующие потребовали от властиповлиять на снижение коммунальных тарифов. Кроме того. Участники акции также выступают против строительства высотки экс-нардепом Борисом Розенблатом на улице Героев-десантников.

Кроме того, митингующие перекрыли Большую Бердичевскую у городского совета и ОГА. Люди требуют снижения тарифов на коммунальные услуги.

/ Скриншот

В Запорожье жители города также присоединились к акции протеста под зданием ОГА. Горожане требуют снизить высокие тарифы, сообщает Ipnews.

/ ipne.ws

Запорожцы поставили подписи под соответствующим заявлением. Позже документ отправят президенту Украины, в Верховную Раду и передадут губернатору Запорожской области Александру Старуху.

/ ipne.ws

В Ужгороде люди вышли на "тарифный майдан" с претензиями, чтобы президент Зеленский выполнил свое обещание и платежки стали меньше.

Протестующие подчеркнули, что будут выходить на митинг, пока власть не услышит их, говорится в сюжете канала 112 Украина.

В Херсоне протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Херсон-Одесса.

"Херсон протестует против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В ходе акции активисты двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта", - говорится в сообщении Telegram-канала Протест.

/ t.me/ukr_protest

В Киеве протестующие против коммунальных тарифов собрались возле здания Верховной Рады. Люди держат в руках плакаты "Стоп тарифный геноцид".

/ PavlovskyNEWS

Во Львове местные жители вышли на протест против увеличения стоимости коммунальных услуг. Люди собрались под стенами областной государственной администрации, сообщает местное издание Четвертая студия.

Протестующие требуют направлять газ украинской добычи исключительно на нужды украинских потребителей.

/ 4studio.com.ua

Напомним, в поселке городского типа Пересечное Харьковской области и в Полтаве люди устроили акции протеста из-за газа.

В Пересечном люди не давали транспорту двигаться – постоянно ходили по пешеходному переходу, В Полтаве люди также вышли на пешеходный переход и перекрыли трассу Киев – Харьков.

Ранее во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Протестующие перекрывали автомобильные трассы.

новости Киева новости Херсона новости Львова протесты ЖКХ-тарифы новости Украины новости Житомира
Сейчас вы просматриваете новость «Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина "Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Витренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и БеларусьюВитренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожаетСкандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает "Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты"Шмыгаль, убирайся вон": в Украине начались новые тарифные бунты
Следующий материал

Последние новости

13:43
Настя Каменских потеряла близкого человека
13:39
Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов Видео
13:21
В Минобороны рассказали, в каких областях школьники полноценно вернулись к учебе Видео
13:18
Disney заблокировал детские мультики из-за расизма
13:16
День студента: поздравления и картинки прикольные и зачетные
Реклама
13:13
Стало известно, насколько сильно падают в цене Android-смартфоны по сравнению с iPhone
13:07
Гороскоп на 26 января для всех: ударная новость, неожиданный диагноз и воплощение нереальной мечты Видео
12:54
В моду вернулась поразительная стрижка рапсодия в стиле 90-х: фото Фото
12:52
В ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ Видео
12:51
Эксперт рассказал, есть ли у людей феромоны для сексуального соблазнения Видео
12:37
"Связан с РФ": журналист раскрыл новые факты о скандальном СБУшнике Нескоромном Видео
12:37
"Работаем, пенсия и не можем заплатить": в двух регионах Украины вспыхнули газовые бунты Видео
12:34
Дочь Ирины Горовой показала потрясающие формы на отдыхе
12:30
Помимо Star Wars от Ubisoft, в разработке находятся ещё минимум три проекта по Звёздным войнам
12:13
Алексей Панин женился второй раз - кто его избранница
11:59
В СБУ ответили, где в Украине самая сильная угроза вторжения России Видео
11:53
От ворот поворот: Тупицкий попытался прорваться в здание КСУ Видео
11:30
Зимняя рыбалка обернулась трагедией: на Черкасчине утонули двое взрослых и ребенок Видео
11:21
Орел и Решка 2021 - появились подробности 10 сезона
11:20
Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине Видео
Реклама
10:45
Умер Александр Шевчук - назвали причины смерти стилиста Пугачевой и Киркорова
10:42
Украину завалит снегом: каким регионам сегодня ждать проблем на дорогах Видео
10:39
Что ждет украинцев после локдауна: в Минздраве назвали главные изменения Видео
10:36
Очки или контактные линзы: что лучше для здоровья глаз Видео
10:25
Топ модель по-украински: что значит псевдоним Сони Плакидюк
10:20
Как легализация оружия изменит украинское общество мнение
10:08
"43 - по паспорту, 30 - в душе": Зеленский сегодня празднует день рождения
10:06
Эксперты раскритиковали предложение Минцифры по трудоустройству IT-специалистов новости компании
09:53
"Бутерброд придется вернуть": Кулеба жестко ответил Навальному по Крыму Видео
09:40
Избиение украинского подростка в Париже: Зеленский выдвинул требования к Франции Видео
09:34
Как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения Видео
09:20
После февральской показухи Зеленского тарифы взлетят в 10 раз и выше – Александр Скубченко
09:09
"Убийственный стресс": число жертв пожара в харьковском пансионате возросло Видео
09:04
Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели Видео
08:52
Заказ киллерам на генерала Наумова: в СБУ объяснили мотив Нескоромного Видео
08:49
Подтверждено наукой: 10 мощных способов "разогнать" метаболизм Видео
08:45
Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Видео
08:38
Известный российский актер найден мертвым с порезанными венами – СМИ
08:37
Украине не стоит надеяться на Навального и изменения в политике РФ мнение
08:26
Любительница "русской цивилизации" из киевского вуза сделала замечание Зеленскому и рассказала об увольнении Видео
Реклама
08:25
Коронавирус в Украине 25 января: поставлено минимальное число диагнозов за 4 месяца Видео
08:07
Депутат от партии Порошенко попал в скандал из-за российских актеров, одобряющих аннексию Крыма Видео
07:16
Похудение в новом году: как снова не набрать вес Видео
07:12
Россия возобновила строительство Северного потока-2 Видео
06:57
Обречена на падение: на сколько обвалится гривна в 2021 году мнение
06:56
Карантин в Украине смягчили: что разрешено с 25 января Видео
06:42
"Это фантазии": Степанов прояснил ситуацию с "ковид-паспортами" Видео
06:33
Неподражаемые юбки и платья цвета Bubble Gum входят в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
06:01
Зима не отступает: синоптик дал снежный прогноз до конца недели Видео
05:25
Перекрестный иммунитет от штаммов COVID-19: врач сообщила плохие новости Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять