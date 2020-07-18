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Захват танкера Curacao Trader в Нигерии: в МИД уточнили, сколько украинцев попали в плен

Всего в заложниках у пиратов находятся 13 членов экипажа танкера.

18 июля 2020, 18:25
МИД Украины
Дипломаты уточняют обстоятельства происшествия / Капитал

У берегов Нигерии пираты захватили продуктовый танкер Curacao Trader, на борту которого находились граждане Украины и России. В украинском МИД утверждают, что в заложниках у пиратов находятся шестеро украинцев.

Об этом заявил глава департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства Сергей Погорельцев в комментарии Украинской правде.

Ранее сообщалось о четырех украинцах в плену, однако в МИД уточнили, что похитили 6 граждан Украины.

В дипломатическом ведомстве рассказали, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пиратами были похищены 13 из 19 членов экипажа Curacao Trader.

"Среди захваченных моряков - 6 граждане Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - рассказал Погорельцев.Читайте такжеУ берегов Нигерии похищено судно с украинцем на борту

Установлено, что статус танкера CURACAO TRADER IMO 9340908 отображается как "Не под командованием".

Примечательно, похищение членов экипажа танкера произошло в самой дальней от берега точке Гвинейского залива, где случаи деятельности пиратов практически не регистрировали.

Напомним, в августе прошлого года у берегов Камеруна были похищены 17 украинских и китайских моряков. Похитителями назвали нигерийских пиратов.

пираты МИД Украины Нигерия танкер
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