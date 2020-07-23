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Спецоперация в Полтаве продолжается: что с заложником и куда делся Скрипник

Скрипника до сих пор разыскивает полиция.

23 июля 2020, 16:02
Захват заложника в Полтаве - что с копом и куда делся Роман Скрипник
Захват заложника в Полтаве - что с копом и куда делся Роман Скрипник / Соцсети

Полиция Полтавской области опровергла информацию о завершении спецоперации в Полтаве.

По их сообщению, они до сих пор не поймали Романа Скрипника, который, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что заложник освобожден. Однако сам Скрипник скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области, пишет Телеграм-канал Бабель. Полиция продолжает его поиски.

Теперь все машины, которые едут по дороге из Великих Сорочинцев до Миргорода, подвергаются тщательным проверкам. Правоохранители проверяют у всех документы, открывают багажники авто.

Самому Скрипнику грозит до 15 лет тюрьмы. На него уже завели дело по трем статьям:

  • захват работника правоохранительного органа как заложника,
  • посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа,
  • незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, в четверг, 23 июля, в центре Полтавы полицейские пытались задержать мужчину-автоугонщика. Он оказал сопротивление, угрожая взорвать гранату. Полиция начала спецоперацию Гром по нейтрализации террориста. Злоумышленник взял в заложники полицейского.

Позже сотрудника полиции обменяли на начальника уголовного розыска полиции Полтавской области Виталия Шияна.

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