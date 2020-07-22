В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

Полиция проверяет информацию о новом террористе / УНИАН

Полиция Харькова проверяла сообщение о захвате заложников. Такое сообщение появилось в фейсбуке полиции города.

Уточняется, что на место предположительного захвата заложников уже выехали силовики и руководство Киевского райотдела полиции Харькова.

По неподтвержденной информации, захват заложников в Харькове мог произойти по улице Бондареновской, где вооруженный мужчина якобы захватил здание, объявил о его минировании и взял людей в заложники.

Проверка сообщения показала, что здание было действительно захвачено мужчиной, однако оружия, взрывчатки у него не было и в заложники он никого не брал, так как здание, в которое он вошел, было пустым.

Полиция Харьковской области отредактировала свой пост и заявила, что по словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении о захвате заложников, "информация не соответствует действительности".

"Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете", - попросили в полиции.

Напомним, 21 июля в Луцке террорист захватил автобус с заложниками, которых удерживал в плену более десяти часов. В итоге он сдался правоохранительным органам, однако до этого заставил президента Владимира Зеленского выполнить свои требования - глава государства призвал смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.