УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников

Спецслужбы выехали на место возможного теракта

22 июля 2020, 14:09
блокпост, полиция
Полиция проверяет информацию о новом террористе / УНИАН

Полиция Харькова проверяла сообщение о захвате заложников. Такое сообщение появилось в фейсбуке полиции города.

Уточняется, что на место предположительного захвата заложников уже выехали силовики и руководство Киевского райотдела полиции Харькова.

По неподтвержденной информации, захват заложников в Харькове мог произойти по улице Бондареновской, где вооруженный мужчина якобы захватил здание, объявил о его минировании и взял людей в заложники.

Проверка сообщения показала, что здание было действительно захвачено мужчиной, однако оружия, взрывчатки у него не было и в заложники он никого не брал, так как здание, в которое он вошел, было пустым.

Полиция Харьковской области отредактировала свой пост и заявила, что по словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении о захвате заложников, "информация не соответствует действительности".

"Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете", - попросили в полиции.

Напомним, 21 июля в Луцке террорист захватил автобус с заложниками, которых удерживал в плену более десяти часов. В итоге он сдался правоохранительным органам, однако до этого заставил президента Владимира Зеленского выполнить свои требования - глава государства призвал смотреть фильм Земляне. После задержания терориста видео было удалено.

новости Харькова терроризм
Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:53
Передавал взятку 5€ млн в Германии, чтобы Порошенко стал президентом: Жвания сделал громкое признание
14:36
Роберт Паттинсон и бывшая Брэдли Купера - вместе
14:20
В Украине продлили карантин до осени: Шмыгаль сделал заявление
14:09
В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
14:07
Корона 5 сезон - дата выхода и съемки сериала
14:06
"Хорошо к нам относились": люди рассказали, как пережили захват автобуса в Луцке Видео
13:48
Опять и снова: в Киеве продолжается эпидения минирований
13:35
Злата Огневич впечатлила растяжкой и накачанными формами
13:16
В Киеве нашли мертвое тело известного волонтера
13:14
Диетологи назвали 9 непопулярных супер продуктов, о которых все забыли
13:04
Украина с 1 августа вводит безвиз с рядом государств: назван список стран
12:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 23 июля: агрессия, провокации и головокружительный успех
12:45
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
12:43
Что делать, если болит голова: 10 способов избавиться от боли
12:40
Армия психов на подходе: чего ждать Зеленскому после теракта в Луцке мнение
12:36
Эксперт рассказал, как армия США может парализовать Россию
12:30
Танці з зірками 2020 - Дарья Петрожицкая приняла вызов Видео
12:27
Теракт в Луцке: у Авакова рассказали новые детали о террористе Кривоше Видео
12:17
С места событий: как проходила антитеррористическая операция в Луцке
12:00
"Еще один день в 2020 году": Илон Маск прокомментировал луцкий теракт
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять