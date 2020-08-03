Киевского террориста захватили

Террориста захватили / Антон Геращенко

В понедельник, 3 августа, киевского террориста, который захватил заложницу в бизнес-центре Леонардо, нейтрализовали. Никто из мирных граждан не пострадал.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Киевский террорист" захвачен живым, взрыва не произошло", - сказал Геращенко.

Террориста уже вывели из БЦ Леонардо и посадили в автомобиль СБУ.

Кроме того, с его ноги сорвали веревку, которая якобы тянулась к бомбе.

Добавим, что СБУ провела штурм отделения банка в Киеве и схватила живым террориста, который угрожал взорвать бомбу, во время прямого эфира, о котором он просил.

Каримова нейтрализовали / скриншот из видео

Сухроба Каримова вывели из здания БЦ/ СБУ

Напомним, в понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников.

Читайте такжеВ полиции рассказали подробности о киевском террористеКак сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Чуть позже в ходе переговоров с правоохранителями террорист выдвинул требование – он захотел выйти в прямой эфир.