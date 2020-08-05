Сухроб Каримов арестован / Скриншот из видео

В среду, 5 августа, суд арестовал киевского террориста Сухроба Каримова, который угрожал взорвать отделение банка в БЦ "Леонардо".

Об этом сообщает 24 канал.

По информации, гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который взял заложницу и угрожал подорвать "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Соответствующую меру пресечения подозреваемому избрал Печерский районный суд города Киева.

Отмечается, что о содержании под стражей Каримова ходатайствовали следователи. Сам подозреваемый во время заседания вел себя очень спокойно.

Читайте такжеКиевскому террористу не смогли избрать меру пресечения - выяснилась причинаНапомним, в понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников.

Как сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Чуть позже в ходе переговоров с правоохранителями террорист выдвинул требование – он захотел выйти в прямой эфир.