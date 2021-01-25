Заказ киллерам на генерала Наумова: в СБУ объяснили мотив Нескоромного

Дмитрий Нескоромный вел переговоры о своем возвращении в СБУ, рассказал источник.
Устранение главы Внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова открывало возможность для получения бывшим первым заместителем председателя СБУ Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве спецслужбы.
Как пишет zn.ua со ссылкой на источники в СБУ, Нескоромный вел переговоры о своем возвращении в спецслужбу, преимущественно претендуя на должность первого заместителя главы.
"Мотивом заказ на устранение председателя Внутренней безопасности Наумова следователи СБУ считают тот факт, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы. Именно эта версия будет представлена публично", - пишет издание.
По поводу своего возможного возвращения в СБУ Нескоромный общался с заместителями председателя Офиса президента Украины Андреем Смирновым и Романом Машовцем, а также встречался с главой СБУ Иваном Бакановым, уточняет издание.
По данным издания, операция по разработке Нескоромного и задержанного Андрея Расюка завершилась вынужденно досрочно: Нескоромный якобы сдал свою машину на станцию техобслуживания, что зафиксировала команда наружного наблюдения СБУ. Опасаясь, что во время ТО будут выявлены и впоследствии уничтожены средства прослушивания, Служба конфисковала машину. Это обстоятельство и дало незапланированный старт операции по задержанию Расюка.
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Задержание сотрудников Альфы:
- В Киеве был задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.
- Нескоромного подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.