Заказ киллерам на генерала Наумова: в СБУ объяснили мотив Нескоромного

В СБУ рассказали детали скандала вокруг Дмитрия Нескоромного / Фото: УНИАН

Устранение главы Внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова открывало возможность для получения бывшим первым заместителем председателя СБУ Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве спецслужбы.

Как пишет zn.ua со ссылкой на источники в СБУ, Нескоромный вел переговоры о своем возвращении в спецслужбу, преимущественно претендуя на должность первого заместителя главы.

"Мотивом заказ на устранение председателя Внутренней безопасности Наумова следователи СБУ считают тот факт, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы. Именно эта версия будет представлена ​​публично", - пишет издание.

По поводу своего возможного возвращения в СБУ Нескоромный общался с заместителями председателя Офиса президента Украины Андреем Смирновым и Романом Машовцем, а также встречался с главой СБУ Иваном Бакановым, уточняет издание.

По данным издания, операция по разработке Нескоромного и задержанного Андрея Расюка завершилась вынужденно досрочно: Нескоромный якобы сдал свою машину на станцию ​​техобслуживания, что зафиксировала команда наружного наблюдения СБУ. Опасаясь, что во время ТО будут выявлены и впоследствии уничтожены средства прослушивания, Служба конфисковала машину. Это обстоятельство и дало незапланированный старт операции по задержанию Расюка.

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