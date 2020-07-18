В Слуге народа поставили крест на законе Бужанского об украинском языке

Бужанского раскритиковали коллеги по политической силе / Фото: УНИАН

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук категорично заявила, что законопроект ее коллеги по партии Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады осенью нынешнего года.

В комментарии Радио Свобода политик подчеркнула, что резонансный документ под номером 2362 в скором времени утратит актуальность и в его повторном голосовании просто не будет смысла.

По словам Кравчук, с 1 сентября русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому скандальный законопроект Бужанского будет уже бессмысленным.

Читайте такжеДепутат Бужанский загремел в базу МиротворцаДепутат высказала мнение, что решение о внесении в повестку дня этого законопроекта было ошибкой и у него вообще не было шансов пройти.

"Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Мы, как комитет (по вопросам гуманитарной и информационной политики) рекомендовали его отклонить", — сказала она.

Кравчук акцентировала, что Бужанский совершил ошибку, спровоцировав своим поступком резонанс. По словам политика, его законопроект о языке дал возможность лишний раз оппонентам партии "подразнить общество".

Как ранее сообщалось, нардеп Бужанский внес в Раду законопроект, согласно которому закон об обеспечении функционирования украинского языка признавался утратившим силу.

Позже возле Верховной Рады произошла стычка полицейских с участниками митинга в поддержку украинского языка, которые выступают против принятия закона Бужанского.