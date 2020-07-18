УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа поставили крест на законе Бужанского об украинском языке

В партии полагают, что документ лишний раз лишь "подразнил общество".

18 июля 2020, 17:16
Бужанский
Бужанского раскритиковали коллеги по политической силе / Фото: УНИАН

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук категорично заявила, что законопроект ее коллеги по партии Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады осенью нынешнего года.

В комментарии Радио Свобода политик подчеркнула, что резонансный документ под номером 2362 в скором времени утратит актуальность и в его повторном голосовании просто не будет смысла.

По словам Кравчук, с 1 сентября русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому скандальный законопроект Бужанского будет уже бессмысленным.

Читайте такжеДепутат Бужанский загремел в базу МиротворцаДепутат высказала мнение, что решение о внесении в повестку дня этого законопроекта было ошибкой и у него вообще не было шансов пройти.

"Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Мы, как комитет (по вопросам гуманитарной и информационной политики) рекомендовали его отклонить", — сказала она.

Кравчук акцентировала, что Бужанский совершил ошибку, спровоцировав своим поступком резонанс. По словам политика, его законопроект о языке дал возможность лишний раз оппонентам партии "подразнить общество".

Как ранее сообщалось, нардеп Бужанский внес в Раду законопроект, согласно которому закон об обеспечении функционирования украинского языка признавался утратившим силу.

Позже возле Верховной Рады произошла стычка полицейских с участниками митинга в поддержку украинского языка, которые выступают против принятия закона Бужанского.

новости Украины Максим Бужанский Макс Бужанский Евгения Кравчук Слуга народа украинский язык
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа поставили крест на законе Бужанского об украинском языке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

17:23
Опасные инфекции в водоемах: Ляшко рассказал, как уберечься от вирусов на отдыхе
17:16
В Слуге народа поставили крест на законе Бужанского об украинском языке Видео
16:31
Разлад на фоне COVID-19: стало известно, кто блокирует 750 млрд евро помощи странам ЕС
16:20
"Стрелять в Крыму": волонтер объяснил успех РФ по захвату полуострова Видео
15:46
В отпуск под Черный бумер: в Сети показали видео с вечеринки нардепов Видео
15:22
Иммунная система "сходит с ума": врач рассказал, почему коронавирус непредсказуемый Видео
15:18
Египет заговорит по-украински: в МИД Украины анонсировали изменения для туристов
14:48
Защита с моря: Кулеба объяснил, зачем Украине патрульные катера США Видео
14:24
"100% оригинал": на аукционе в Сети всплыло "личное дело" Януковича Видео
14:09
Лед тронулся: Иран передал Франции "черные ящики" сбитого Боинга МАУ Видео
13:45
"Третья страна": в ЕС сделали резкое заявление в адрес США из-за Северного потока-2
13:42
Оставила записку: в Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
13:40
Бойкот КВН: команда из Беларуси устроила демарш из-за Крыма Видео
13:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июля: искушения, лживые обещания и неожиданное известие
12:52
Кровавое ДТП с шестью погибшими под Измаилом: опубликовано видео с места трагедии Видео
12:35
Кличко рассказал о состоянии здоровья пострадавшего при взрыве на Шулявской
12:29
Коронавирус "меняет маски": ученые сделали тревожное открытие
12:15
Коронавирус в мире 18 июля взял две новые высоты Видео
12:00
″Грянет битва - для Земли последний бой″: рецензия на комикс Тайное вторжение
11:56
Бешеный темп коронавируса: эксперт объяснил ускорение эпидемии COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять