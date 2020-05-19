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Поправки Дубинского и Полякова: в Раде приняли решение по закону о банках

19 мая 2020, 12:03

Документ готовят на подпись спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.

Рада
Банковский закон будет подписан / УНИАН

Рада отклонила проекты постановлений авторства нардепов Антона Полякова и Александра Дубинского, приостанавливающих подписание банковского закона. Данное решение открывает путь для подписания документа главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским.

Постановление 2571-д-П1, зарегистрированное парламентарием от Слуги народа Александром Дубинским, поддержали только 84 народных депутата. За постановление 2571-д-П авторства внефракционного парламентария Антона Полякова проголосовало 78 нардепов.

Напомним, 31 мая Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом поддержала законопроект №2571-д о банковской деятельности. Такое решение поддержали 270 украинских парламентариев. Закон является главным условием МВФ для продолжения кредитования Украины. Чтобы утвердить законодательную инициативу, парламентарии внесли специальные изменения в регламент, которые позволили рассмотреть законопроект в рамках особой процедуры.

В Национальном банке Украины утверждают, что после вступления закона в силу прежние владельцы не смогут вернуть право собственности на национализированные государством банковские учреждения.

Украина Верховная Рада закон банки
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