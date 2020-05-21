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Зеленский подписал банковский закон - СМИ

21 мая 2020, 18:39

По данным журналистов, президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом о банковской деятельности.

Зеленский
Президент Владимир Зеленский подписал банковский закон / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Соответствующее сообщение опубликовал портал ЗН со ссылкой на собственные информированные источники. Официальное сообщение о подписании документа должно быть опубликовано уже в ближайшие дни.

Напомним, депутаты Рады приняли данный банковский законопроект 13 мая 2020 года. "За" проголосовали 270 народных избранников. Спикер Рады Дмитрий Разумков подписал 21 мая 2020 года. Закон прямо запрещает возвращать национализированные государством банки предыдущим владельцам. Принятие такого закона Радой было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для запуска для Украины новой кредитной программы. Однако, в документе указывается, что экс-владельцы банковских учреждений могут добиться в судебном порядке выплаты компенсации. Правда, для такого им необходимо доказать незаконность решения Нацбанка о национализации, а затем необходимо доказать нанесения убытков. Причем их размер должен определяться международной компанией-аудитором.

К слову, президент Владимир Зеленский выражал убежденность, что соглашение о новом кредите Украина и МВФ заключат уже до конца мая 2020 года.

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