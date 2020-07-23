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Далекая гейпарадуга: в Слуге народа предложили закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Нардепы из партии президента взялись за защиту традиционных ценностей.

23 июля 2020, 11:45
Радуга
В Слуге народа предложили закон о запрете пропаганды ЛГБТ / УНИАН

Георгий Мазурашу и Елена Лис, нардепы из фракции Слуга народа (политсила президента Зеленского) зарегистрировали в парламенте законопроект №3917. Документом вводится в Украине административную ответственность за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

Проект закона был зарегистрирован в канцелярии Рады 22 июля 2020 года.

Как заявил в эфире украинского ТВ нардеп Мазурашу, законопроект направлен против проведения гей-парадов и призван защищать права сторонников семейных ценностей. По его словам, документ вводит новую статью в Кодекс об административных правонарушениях, которая предусматривает штрафы за гей-пропаганду.

"В первом пункте предусматривается ответственность за пропаганду 1 тысячу необлагаемых налогом минимумов – это 17 тысяч гривен. Во второй части предусматривается ответственность за публичную пропаганду, предлагается сумма 5 тысяч необлагаемых минимумов - это 85 тысяч гривен. В третьем пункте речь идет о пропаганде служебным или должностным лицом", - рассказал он.

Мазураш также кратко очертил критерии, по которым будет определяться гей-пропаганда.

"Если два мужчины идут за руку – это не пропаганда, но если они при этом будут весело кричать, что это лучший способ и все должны присоединиться к ним – тогда, возможно, пропаганда. Идет речь, конечно, о гей-парадах. По моему убеждению, они не должны проводиться в нашей стране. Это не потому, что я против людей, имеющих нетрадиционную ориентацию. Философия закона не направлена против них, а именно против пропаганды", – подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье сняли короткометражный фильм под названием "Главная крепость Сечи", который посвящен запорожским казакам-гомосексуалистам.

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