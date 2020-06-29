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В Украине хотят уполномочить Нацсовет запрещать видео в YouTube и блокировать сайты

Нацсовет получит право обращаться к собственникам поисковых систем и соцсетей с требованием закрыть страницы.

29 июня 2020, 15:10
Официальный логотив YouTube
В Украине хотят запрещать видео в YouTube / Google

В доработанном проекте закона "О медиа", который должны внести в Раду после 1 июля, значительно расширили возможности блокировки СМИ в сравнение с первоначальным вариантом.

Об этом сообщает "Страна", в распоряжении которой появился текст законопроекта.

По информации, в Украине хотят ввести 5 видов санкций: штраф, аннулирование регистрации медиа, аннулирование лицензии, запрет онлайн-медиа на территории Украины, запрет иностранного аудиовизуального медиа-сервиса на территории Украины.

Нацсовет сможет устанавливать штраф самостоятельно. Остальные санкции будут вводить по решению суда.

Кроме того, в законопроекте появился отдельный блок о реализации блокировки онлайн-медиа.

Для медиа, доменное имя которых UA или УКР, будут требовать от регистратора доменных имен прекратить регистрацию или сопровождение доменного имени. Также обяжут поставщика услуг хостинга (если он является резидентом Украины), прекратить предоставление этих услуг.

В случае, если медиа зарегистрированы в других доменных зонах, тогда обяжут провайдеров блокировать ресурс.

Для онлайн-медиа, которые подают информацию через платформы общего доступа к информации (например, Youtube) - будут требовать ограничить доступ к страницам этого ресурса от собственника платформы.

Также Нацсовет получит право обращаться к собственникам поисковых систем и соцсетей, в том числе иностранным, с требованием исключения или блокирования в результатах поиска или каталогах информации, которая подпала под санкции в Украине.

Другими словами, Нацсовет будет требовать не просто заблокировать сайт в Украине, но и закрыть страницы этого медиа в соцсетях, например в Facebook, и не выдавать его статьи или другие информационные материалы в поисковиках Google, Yahoo, Bing и прочих систем.

Отметим, что сейчас заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта.

Санкционные ограничения для СМИ, как и в прошлой версии проекта, будут зависеть от трех групп нарушений: незначительных, значительных и грубых.

Читайте такжеПрощайте, ВК и Одноклассники: в Украине продлили запрет на российские соцсетиНапомним, ранее глава комитета по вопросам информационной политики Никита Потураев призвал ужесточить контроль над онлайн-медиа. Об этом он заявил 15 июня в ходе обсуждения скандального законопроекта "О медиа" в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики, которое он вел. По его словам, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.

"Позиция комитета: медиа должны иметь регуляторы работы. Все медиа. Исключений быть не может", - заявил Никита Потураев.

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