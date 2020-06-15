Нардеп Потураев предложил усилить контроль над онлайн-медиа

Потураев предложил ужесточить контроль над интернет-СМИ / УНИАН

В понедельник, 15 июня, в Раде обсуждали скандальный законопроект "О медиа" в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики. Вел заседание нардеп фракции Слуга народа Никита Потураев. В обсуждении, помимо членов комитета, участвовали представители СМИ.

Об этом сообщает "Страна".

По словам Потураева, завтра будет предварительное обсуждение на комитете, потом законопроект уже направят на первое чтение.

Потураев настаивает на необходимости урегулировать деятельность онлайн-медиа, так как сейчас, по мнению Потураева, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.

"Позиция комитета: медиа должны иметь регуляторы работы. Все медиа. Исключений быть не может ", - заявил Никита Потураев.

Отметим, имеется в виду предоставление права Нацсовету по телевидению и радиовещанию блокировать контент интернет-СМИ. Эта скандальная норма заложена в законопроект.

Кроме того, Потураев предложил рабочей группе дописать в перечень субъектов, которые попадают под действия регулятора, иностранные интернет-площадки, включая тот же YouTube. Чтобы регулятор Нацрада могла поставить вопрос о блокировке и наложении штрафа.

"Я согласен и считаю, что это правильно. Чтобы регулятор мог использовать ту же процедуру для иностранных субъектов, что и для украинских", - сказал Потураев.

Читайте также"Потеря чувства юмора":Потураев объяснил слова о сбросе ядерной бомбы на МосквуНапомним, ранее в Сети опубликовали аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос депутата фракции "Слуга народа" и замруководителя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, крайне нелицеприятно высказывается об украинских медиа.

"Я понимаю все про украинские медиа. Я покупал и продавал в этой стране медиа и журналистов пачками и сотнями", ‒ якобы заявил Потураев.