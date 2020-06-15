УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нардеп Потураев предложил усилить контроль над онлайн-медиа

15 июня 2020, 17:01

Потураев предложил дописать в перечень субъектов, которые попадают под действия регулятора, иностранные интернет-площадки, включая и YouTube.

Потураев
Потураев предложил ужесточить контроль над интернет-СМИ / УНИАН

В понедельник, 15 июня, в Раде обсуждали скандальный законопроект "О медиа" в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики. Вел заседание нардеп фракции Слуга народа Никита Потураев. В обсуждении, помимо членов комитета, участвовали представители СМИ.

Об этом сообщает "Страна".

По словам Потураева, завтра будет предварительное обсуждение на комитете, потом законопроект уже направят на первое чтение.

Потураев настаивает на необходимости урегулировать деятельность онлайн-медиа, так как сейчас, по мнению Потураева, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.

"Позиция комитета: медиа должны иметь регуляторы работы. Все медиа. Исключений быть не может ", - заявил Никита Потураев.

Отметим, имеется в виду предоставление права Нацсовету по телевидению и радиовещанию блокировать контент интернет-СМИ. Эта скандальная норма заложена в законопроект.

Кроме того, Потураев предложил рабочей группе дописать в перечень субъектов, которые попадают под действия регулятора, иностранные интернет-площадки, включая тот же YouTube. Чтобы регулятор Нацрада могла поставить вопрос о блокировке и наложении штрафа.

"Я согласен и считаю, что это правильно. Чтобы регулятор мог использовать ту же процедуру для иностранных субъектов, что и для украинских", - сказал Потураев.

Читайте также"Потеря чувства юмора":Потураев объяснил слова о сбросе ядерной бомбы на МосквуНапомним, ранее в Сети опубликовали аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос депутата фракции "Слуга народа" и замруководителя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, крайне нелицеприятно высказывается об украинских медиа.

"Я понимаю все про украинские медиа. Я покупал и продавал в этой стране медиа и журналистов пачками и сотнями", ‒ якобы заявил Потураев.

Никита Потураев медиа законопроект контроль новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Нардеп Потураев предложил усилить контроль над онлайн-медиа». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:01
Нардеп Потураев предложил усилить контроль над онлайн-медиа
16:56
Названы 12 привычек супер здоровых людей
16:20
В Кабмине рассказали, будет ли для Украины безвиз с ЕС после COVID-19
15:49
"Красная" зона: Минздрав назвал страны с высоким уровнем распространения коронавируса Видео
15:18
"Русскоговорящие, объявим бойкот": в Сети разозлились отказом McDonald's обслуживать на русском
15:14
Суд избирает меру пресечения Стерненко: произошли стычки, полиция провела задержания Видео
15:10
ЛДНР по-американски: как Сиэтл стал оплотом сепаратизма в США
15:07
Почему плачет младенец: самые частые причины
15:06
Как приобрести "цифровое золото": преимущества вложений и особенности обмена Visa и MasterCard на Bitcoin новости компании
14:59
"Зозуля поддержала скотыняку": Тимошенко сделала заявление о Ляшко на довыборах в Раду
14:19
"Отходят от кормушки - становятся экспертами": Гончарук обругал Шмыгаля и получил на орехи в Сети
14:13
Карантин в Украине могут ужесточить: Кабмин готовит изменения Видео
13:55
Самые модные босоножки без каблуков, который подарят ощущение свободы – фото Фото
13:54
Кличко рассказал, можно ли купаться на пляжах Киева
13:53
Первый пошел: аэропорт Борисполь принял рейс из Минска
13:45
"Оля не пропадет": Полякова решила подзаработать
13:35
"Общение во время минета": Харламов отмочил похабную шутку
13:20
В Киеве директор школы c COVID-19 пришла на работу, ей грозит уголовное дело - Кличко Видео
13:03
Помощь бизнесу и туризму в связи с COVID-19: Зеленский срочно обратился к Раде
12:52
Тарзан на удаленке: муж Королевой снял трусы на турнике дома - фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять