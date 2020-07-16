Штрафы за пьяную езду и полицейские засады: что ждет водителей на дорогах Украины

Полицейские будут сами решать, останавливать им автомобиль или нет / facebook.com/MVS

Парламент принял в первом чтении законопроект № 2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах. Украинцев смогут останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. Также вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости.

В тексте принятого в первом чтении законопроекта №2695 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения речь идет о ряде нововведений, с которыми столкнутся украинцы на дорогах в случае принятия проекта закона в целом.

Мы расскажем, что может ожидать украинцев на дорогах.

Админарест и лишение прав за пьяную езду

Штрафные санкции в отношении водителей, передвигающихся на автомобиле в состоянии опьянения, не увеличивают, однако им может грозить арест до 15 суток или лишение прав на срок от 3 до 10 лет. С максимальным наказанием могут столкнуться лица, нарушавшие ПДД в течение календарного года. Не исключен вариант новой редакции закона, в котором могут прописать уголовную ответственность за вождение в пьяном виде.

Штрафы

Лица, превысившие скорость более чем на 50 км/час вместо 510 гривен будут платить 3 400 гривен. Данные меры коснутся любителей погонять, которые теперь также находятся под наблюдением камер видеофиксации нарушений на дорогах. Под штраф попадут лица, мчащиеся по городу со скоростью 100 км/час и более. На дорожных участках, где можно ехать 80 км/час заплатят 3 400 гривен те, кто едет 130 км/час.

Расширение прав полиции на дорогах

Полицейские получат возможность в произвольном порядке останавливать автомобилистов в профилактических целях. Они будут иметь право требовать документы, осматривать автомобиль или же, например, просить сдать тест на наличие алкоголя в организме. Отказавшиеся вынуждены будут заплатить штраф в размере 10 200 гривен с последующим лишением водительских прав на год.Читайте такжеВодителям в Украине разрешили стучать друг на друга за нарушения ПДД

У правоохранителей на руках будет специальный акт, которым они намерены регламентировать свои действия. Фактически на дороги вернутся времена полицейских засад – полиция получит право сидеть в кустах с радарами и останавливать автомобили. Учитывая наличие у них переносных радаров, копов можно будет встретить в абсолютно любой местности.

Напомним, сейчас полиция может останавливать автомобилистов в рамках закона №35 О национальной полиции. Для остановки нужны веские основания, к которым относятся нарушение ПДД, подозрение на нахождение автомобиля в розыске, помощь во время ДТП, неисправность автомобиля или запрет на передвижение. Без оснований могут остановить только авто на иностранных номерах.