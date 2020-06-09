Рада опубликовала текст законопроекта о референдуме: что предлагает Зеленский

Рада может принять законопроект Зеленского о народовластии до 17 июля / УНИАН

Всеукраинский референдум может быть проведен по инициативе не менее 3 миллионов избирателей. Чтобы его результаты были признаны законными, в мероприятии должны принять участие не менее 50% избирателей. Вопрос будет утвержден в том случае, если за него проголосуют более половины голосовавших. На референдуме не будут рассматриваться вопросы бюджета, амнистии, налогов, правоохранительных органов, а также вопросы, связанные с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в тексте проекта закона №3612 О народовластии путем всеукраинского референдума, опубликованном на сайте Верховной Рады 9 июня.

"В соответствии со статьей 93 Конституции Украины вношу на рассмотрение проект Закона Украины "О народовластии путем всеукраинского референдума" и определяю этот законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины. Докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Р.Стефанчук", - говорится в представлении законопроекта.

Что может рассматриваться на референдуме

Важные вопросы общегосударственного значения

Утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины

Вопросы, связанные с прекращением действия закона или его отдельных положений

Изменение территории Украины

Что не может рассматриваться на референдуме

Инициативы, которые действуют вразрез с нормами Конституции Украины и международного права

Инициативы, задачей которых является демонтаж независимости Украины, территориальной целостности, суверенитета и безопасности государства

Вопросы разжигания вражды

Проекты законов, связанные с амнистией, налогообложением и бюджетной сферой

Инициативы, которые относятся к компетенции правоохранительных, контрольно-наблюдательных и судебных органов власти

Как будет проходить референдум

На всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос, где гражданин должен четко проголосовать – "да" или "нет", что будет означать, поддерживает он или не поддерживает инициативу.

Референдум будет признан состоявшимся только в том случае, если в нем примут участие не менее 50% избирателей. Чтобы вопрос получил итоговое утверждение, его должны поддержать больше половины тех, кто проголосовал.

Референдум, который касается изменений в Основной Закон Украины и референдум по инициативе граждан назначает президент. Референдум по вопросам территориальной целостности остается прерогативой Верховной Рады.

Чтобы инициировать референдум, народу нужно собрать не менее 3 миллионов подписей не менее чем в 2/3 областях Украины. В каждом из таких регионов должно быть не меньше 100 тысяч подписей.

Голосование будет проходить при помощи специальной автоматизированной электронной системы.

Напомним, законопроект о всеукраинском референдуме был зарегистрирован в Раде утром, 9 июня. Инициатором законодательной инициативы является глава государства Владимир Зеленский.