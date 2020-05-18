Нардепы намерены ввести уголовную ответственность для военнослужащих ВСУ

Солдаты могут получить до 12 лет тюрьмы за правонарушение / Reuters

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект авторства нардепов от пропрезидентской фракции Слуга народа и депутатских групп Доверие и За будущее, которые предусматривают уголовное наказание для военнослужащих ВСУ за ряд преступлений в рамках норм международного и гуманитарного права.

Документ опубликован на сайте парламента. В нем есть пункты, которые, в частности, предусматривают наказание в виде уголовной ответственности для командиров, если их подчиненные совершили преступление, уведомив о правонарушении.

Также военнослужащих предлагают строго наказывать лишением свободы сроком до трех лет в случае небрежного исполнения обязанностей в отношении больных и раненых бойцов лицами, на которых возложены обязанности лечения и попечения.

"Публичные призывы к акту агрессии или вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространение таких материалов – наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", — сказано в документе.

Читайте такжеРейтинг самых сильных армий мира: куда угодили ВСУВ законопроекте указано, что под немеждународным конфликтом имеется в виду длительные, с минимальным уровнем интенсивности вооруженные столкновения на территории страны между армией, другими государственными воинскими и негосударственными группами. Под санкцию данной статьи не попадают массовые беспорядки, террористические акты, отдельные акты насилия и т.д.

Наказанию подлежат также лица, виновные в умышленном совершение в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера захвата или повреждения, или уничтожения имущества, если это не обосновывается военной необходимостью. В таком случае наказание для бойца будет крайне строгим – от шести до 12 лет лишения свободы. Если же преступление окажется более масштабным, то диапазоны уголовного срока составят от десяти до 12 лет.

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