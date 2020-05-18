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Нардепы намерены ввести уголовную ответственность для военнослужащих ВСУ

18 мая 2020, 17:44

Наказание будет предусмотрено за ряд преступлений.

Солдаты
Солдаты могут получить до 12 лет тюрьмы за правонарушение / Reuters

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект авторства нардепов от пропрезидентской фракции Слуга народа и депутатских групп Доверие и За будущее, которые предусматривают уголовное наказание для военнослужащих ВСУ за ряд преступлений в рамках норм международного и гуманитарного права.

Документ опубликован на сайте парламента. В нем есть пункты, которые, в частности, предусматривают наказание в виде уголовной ответственности для командиров, если их подчиненные совершили преступление, уведомив о правонарушении.

Также военнослужащих предлагают строго наказывать лишением свободы сроком до трех лет в случае небрежного исполнения обязанностей в отношении больных и раненых бойцов лицами, на которых возложены обязанности лечения и попечения.

"Публичные призывы к акту агрессии или вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространение таких материалов – наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет", — сказано в документе.

Читайте такжеРейтинг самых сильных армий мира: куда угодили ВСУВ законопроекте указано, что под немеждународным конфликтом имеется в виду длительные, с минимальным уровнем интенсивности вооруженные столкновения на территории страны между армией, другими государственными воинскими и негосударственными группами. Под санкцию данной статьи не попадают массовые беспорядки, террористические акты, отдельные акты насилия и т.д.

Наказанию подлежат также лица, виновные в умышленном совершение в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера захвата или повреждения, или уничтожения имущества, если это не обосновывается военной необходимостью. В таком случае наказание для бойца будет крайне строгим – от шести до 12 лет лишения свободы. Если же преступление окажется более масштабным, то диапазоны уголовного срока составят от десяти до 12 лет.

Как ранее сообщалось, Сергей Сивохо заявил, что украинские воины на Донбассе якобы причастны к мародерству покинутых переселенцами домов.

Ранее Сергей Сивохо на своей странице в Facebook поздравил украинцев с Днем Победы. Более того, к посту он добавил снимок возложения цветов, которыми 9 мая "его команда" в оккупированном боевиками Донецке "ДНР" почтила память погибших во Второй мировой войне.

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