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Закрыть метро на карантин: эпидемиолог рассказала, чего ждать киевлянам

5 октября 2020, 09:55

Общественный транспорт в условиях эпидемии остается переполненным.

Киев, метро
В условиях эпидемии транспорт в Украине остается перегруженным / УНИАН

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк оценила вероятность остановки работы общественного транспорта (включая метро) в Киеве из-за роста числа заражений коронавирусом.

В интервью ТСН она подчеркнула, что в Киеве набирает обороты заболеваемость COVID-19.

"На самом деле никаких новых мер пока не придумано и следовало бы придерживаться того, что уже заявлено правительством. Все те карантинные мероприятия, которые сейчас прописаны в адаптивном карантине, действительно актуальны, их следует придерживаться. И, возможно, сейчас просто стоит усилить контроль за выполнением этих мероприятий", - подчеркнула она.

Эксперт считает, что на сегодня общественный транспорт очень переполнен, но вопрос не в том, что его надо останавливать, а в том, что следует усилить контроль: как люди заходят в транспорт и как ездят.

"Чтобы это не было бесконтрольной толпы. Я тоже часто езжу в транспорте и вижу очень много людей – намного больше, чем мест для сидения. И мало кто это проверяет", - добавила Сояк.

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Ранее Сояк сообщила, что в Украине не исключен сценарий увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине наблюдается абсолютно стремительный рост заболеваемости COVID-19.

  • За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 3 тыс. 774 человека.
  • Были госпитализированы 475 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных случая.
  • За минувшие сутки количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 145.
  • За все время заболели 230 тыс. 236 человек, из них 14 тыс. 841 ребенок и 16 тыс. 387 медиков.
  • Всего от COVID-19 в Украине выздоровели 101 тыс. 252 пациента.
  • Умерли от коронавируса - 4 тыс. 430.
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