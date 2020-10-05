Закрыть метро на карантин: эпидемиолог рассказала, чего ждать киевлянам

Общественный транспорт в условиях эпидемии остается переполненным.
Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк оценила вероятность остановки работы общественного транспорта (включая метро) в Киеве из-за роста числа заражений коронавирусом.
В интервью ТСН она подчеркнула, что в Киеве набирает обороты заболеваемость COVID-19.
"На самом деле никаких новых мер пока не придумано и следовало бы придерживаться того, что уже заявлено правительством. Все те карантинные мероприятия, которые сейчас прописаны в адаптивном карантине, действительно актуальны, их следует придерживаться. И, возможно, сейчас просто стоит усилить контроль за выполнением этих мероприятий", - подчеркнула она.
Эксперт считает, что на сегодня общественный транспорт очень переполнен, но вопрос не в том, что его надо останавливать, а в том, что следует усилить контроль: как люди заходят в транспорт и как ездят.
"Чтобы это не было бесконтрольной толпы. Я тоже часто езжу в транспорте и вижу очень много людей – намного больше, чем мест для сидения. И мало кто это проверяет", - добавила Сояк.
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Ранее Сояк сообщила, что в Украине не исключен сценарий увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.
По ее словам, на сегодняшний день в Украине наблюдается абсолютно стремительный рост заболеваемости COVID-19.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 3 тыс. 774 человека.
- Были госпитализированы 475 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных случая.
- За минувшие сутки количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 145.
- За все время заболели 230 тыс. 236 человек, из них 14 тыс. 841 ребенок и 16 тыс. 387 медиков.
- Всего от COVID-19 в Украине выздоровели 101 тыс. 252 пациента.
- Умерли от коронавируса - 4 тыс. 430.