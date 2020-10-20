"Закрыть все на карантин": эксперт предупредил о росте числа смертей из-за COVID-19

Эксперт оценил прогноз о росте числа летальных случаев / УНИАН

Стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов прокомментировал прогнозы о росте числа заболевших коронавирусом до 10 тысяч пациентов в сутки.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, такая цифра является максимумом из того, что можно будет определить путем ПЦР-тестирования.

"Ранее министр здравоохранения Степанов заявил об увеличении количества ПЦР-тестов на коронавирус с 40 до 50 тысяч в сутки, из которых более 20 процентов не может быть позитивными. Скорее всего, больше этой цифры мы просто технически не сможем выявлять, хотя на деле количество заболевших уже близко к этой цифре или даже ее превышает и в дальнейшем начнется регистрация тех, кто умер с симптомами, схожими на COVID-19. А на легкие случаи, где есть признаки COVID-19, у врачей просто не останется квот - то есть, их просто не будут тестировать", - сказал Аристов.

В то же время он не исключил, что увеличение количества койко-мест в новых госпиталях может спровоцировать рост числа летальных случаев.

"Летальность будет возрастать. И те койко-места, которые нарастили (и будут продолжать наращивать) без кислорода и на них будут направлять именно тех тяжелых пациентов, которым нужен кислород. Потому те люди, которых бы несколько дней продержали на кислороде, выжили бы, а так как кислород для них будет ограничен, за счет этого увеличится и летальность", - объяснил Аристов.

Говоря о вероятности введения тотального карантина, Аристов считает, что такой сценарий вероятен только в том случае, если власть сможет подготовить к нему общественность.

Читайте такжеРезкий скачок заболеваемости коронавирусом: Ляшко предупредил о худшем сценарии"Это возможно только если ввести режим ЧС, поскольку механизмы, которыми вводился прошлый карантин, уже оспорены в Конституционном суде и признаны незаконными. Соответственно, если подготовить общественность, то тогда снизится и вероятность народных бунтов", - говорит Аристов.

В то же время он добавил, что у власти вряд ли выйдет снизить градус напряжения в обществе, поэтому карантин, наверняка, будет частичным.

"То есть, будут закрывать на карантин тех, кто не может за себя постоять. Например, если артистов, после концерта Оли Поляковой в Харькове в глазах общественности сделали виноватыми, то им одними из первых могут запретить проведение концертов. Далее будут смотреть на то, будут ли поднимать шум рестораторы или родители школьников, так как после ресторанов могут взяться за школы. То есть, это не вопрос науки, а рычагов влияния в обществе - чем сильнее индустрия, тем сложнее ее будет закрыть на карантин", - резюмировал Аристов, отметив, что при таком уровне заболеваемости в стране, как сейчас, с научной точки зрения было бы разумнее закрыть все, что не представляет общественной важности.

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