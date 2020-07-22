"Хорошо к нам относились": люди рассказали, как пережили захват автобуса в Луцке

Заложники в Луцке рассказали, что луцкий террорист был хорошим

Вчерашние заложники рассказали, как они пережили захват автобуса в Луцке.

В душном транспорте луцкий террорист удерживал их более 12 часов. Только под конец заключения Максим Кривош позволил передать людям воду.

Тем не менее, сами пострадавшие отзываются о Кривоше довольно хорошо: мол, даже в туалет давал ходить (что правда, в самом автобусе).

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", – рассказала одна из освобожденных заложниц Наталья Босса.

Также Кривош просил всех вести себя спокойно и не делать лишних движений.

Напомним, утром во вторник, 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.