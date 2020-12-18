Замена паспортов-"книжечек" - что решили в Раде

Процесс по замене внутренних паспортов в Украине, который был запущен летом, не останавливается.
В Украине продолжается процесс подготовки выведения из оборота внутренних паспортов в форме книжечки.
Как сообщает информационное управление аппарата парламента, комитет по правам человека рекомендовал принять соответствующий законопроект ‒ "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".
В документе четко прописан порядок постепенного перехода с паспортов в форме книжечки на паспорт, который был оформлен с применением средств Единого государственного демографического реестра, а также устанавливаются сроки действия паспорта.
Кроме того, нардепы из профильного комитета рассмотрели и альтернативный проект. Он предусматривал, что срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжечки не будет ограничиваться. Этот документ они порекомендовали отклонить.
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Замена паспортов - что было ранее:
- В Украине Кабмин планирует запустить процедуру отказа от внутренних паспортов старого образца в виде книжечки и полного обмена их на новые пластиковые паспорта.
- Планируется, что будут установлены новые сроки выдачи пластиковых паспортов для тех, что уже выданы и некоторым категориям будут обменивать паспорта на пластиковые в обязательном порядке.