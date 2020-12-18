Замена паспортов-"книжечек" - что решили в Раде

Замена паспортов-"книжечек" / Reuters

В Украине продолжается процесс подготовки выведения из оборота внутренних паспортов в форме книжечки.

Как сообщает информационное управление аппарата парламента, комитет по правам человека рекомендовал принять соответствующий законопроект ‒ "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки".

В документе четко прописан порядок постепенного перехода с паспортов в форме книжечки на паспорт, который был оформлен с применением средств Единого государственного демографического реестра, а также устанавливаются сроки действия паспорта.

Кроме того, нардепы из профильного комитета рассмотрели и альтернативный проект. Он предусматривал, что срок действия паспорта гражданина Украины в форме книжечки не будет ограничиваться. Этот документ они порекомендовали отклонить.

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Замена паспортов - что было ранее: