Заместитель главы Офиса президента купил элитный особняк - СМИ

Кирилл Тимошенко с женой / facebook.com/kirill.timoshenko

2 января 2021 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который курирует региональную политику и работает над проектом Большая стройка, купил загородный особняк неподалеку от Киева.

Как сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники, чиновник оформил на супругу Алену двухэтажный особняк и землю в элитном коттеджном поселке Альпийка по Новообуховской трассе близ села Подгорцы. Также сообщается, что еще в середине июля 2020 года на жену Тимошенко были оформлены два небольших участка общей площадью шесть соток, которые прямо примыкают к дому.

2 января 2021 года супруги Тимошенко, как утверждают журналисты, приобрели еще 27 соток земли и особняк площадью в 354 квадратных метра.

Внутри, судя по риэлторскому описанию, есть четыре спальни, три санузла, а также гараж на два автомобиля. На первом этаже расположены кухня со столовой зоной, гостиная и рабочий кабинет. На втором ‒ спальня хозяев, детская, гостевая и еще одна комната под любые потребности жильцов.

Так особняк вылядит с высоты птичьего полета / Страна

Согласно оценкам экспертов, за данную недвижимость и землю Кирилл Тимошенко заплатил приблизительно 10 миллионов гривен. Такая сумма выходит, если умножить площадь купленного дома на стоимость квадратного метра особняков, которые сейчас есть в продаже в поселке Альпийка (1000-1300 долларов США).

К слову, официально сейчас Кирилл Тимошенко вместе с супругой и трехлетним сыном Семеном живут в киевском районе Лукьяновка ‒ в новостройке рядом с Лукьяновским СИЗО и кинотеатром.

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