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Запад срежет помощь Украине: эксперт назвал главную причину

1 января 2021, 00:19
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Международная повестка будет зависеть от Владимира Зеленского и его команды, считает Анатолий Октисюк.

Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот

Особых изменений в отношениях Украины и США в 2021 году после прихода к власти Джо Байдена не ожидается, заявил политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, в первой половине 2021 года президент Владимир Зеленский будет пытаться организовать свой визит в США.

"Возможно, именно в первые полгода после инаугурации Байдена Украину посетит и новый вице-президент США Камала Харрис", - не исключил эксперт.

Вместе с тем он уверен, что в 2021 году США будут заняты вопросами внутренней политики, поэтому Украина не будет находится в фокусе их внимания: "Позиция американцев по Украине проста - делайте реформы, если хотите, никто вас не будет заставлять бороться с коррупцией".

Аналитик уверен, что все будет зависеть от Владимира Зеленского и его команды.

"Если они и в дальнейшем будут имитировать реформы, углублять сотрудничество с олигархами, то вовлеченность западных партнеров в процессы в Украине и в дальнейшем будет ослабевать. Это будет проявляться, в первую очередь, в уменьшении финансовой помощи Украине и структурной поддержки других реформ. В частности, следующий год будет ключевым в вопросе реформы оборонного комплекса, то есть от реформы Укроборонпрома зависеть вовлеченность европейских и американских партнеров. Потому, как бы это не звучало, но "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - добавил Октисюк.

Напомним, политаналитик и эксперт-международник Тарас Чорновил заявил о том, что в 2021-ому году в отношениях Украины с Евросоюзом стоит ожидать постепенного свертывания контактов. Он считает, что скорее всего Киев ждут проблемы с соглашением об Ассоциации с ЕС - из-за так называемой локализации производства.

  • Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы добиться безвизового режима с Соединенными Штатами Америки.
  • По словам Зеленского, сначала безвизовый режим можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.
  • Зеленский также считает, что было бы хорошо "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".
Анатолий Октисюк новости Украины
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