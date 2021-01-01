Запад срежет помощь Украине: эксперт назвал главную причину

Владимир Зеленский / Скриншот

Особых изменений в отношениях Украины и США в 2021 году после прихода к власти Джо Байдена не ожидается, заявил политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, в первой половине 2021 года президент Владимир Зеленский будет пытаться организовать свой визит в США.

"Возможно, именно в первые полгода после инаугурации Байдена Украину посетит и новый вице-президент США Камала Харрис", - не исключил эксперт.

Вместе с тем он уверен, что в 2021 году США будут заняты вопросами внутренней политики, поэтому Украина не будет находится в фокусе их внимания: "Позиция американцев по Украине проста - делайте реформы, если хотите, никто вас не будет заставлять бороться с коррупцией".

Аналитик уверен, что все будет зависеть от Владимира Зеленского и его команды.

"Если они и в дальнейшем будут имитировать реформы, углублять сотрудничество с олигархами, то вовлеченность западных партнеров в процессы в Украине и в дальнейшем будет ослабевать. Это будет проявляться, в первую очередь, в уменьшении финансовой помощи Украине и структурной поддержки других реформ. В частности, следующий год будет ключевым в вопросе реформы оборонного комплекса, то есть от реформы Укроборонпрома зависеть вовлеченность европейских и американских партнеров. Потому, как бы это не звучало, но "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - добавил Октисюк.

Напомним, политаналитик и эксперт-международник Тарас Чорновил заявил о том, что в 2021-ому году в отношениях Украины с Евросоюзом стоит ожидать постепенного свертывания контактов. Он считает, что скорее всего Киев ждут проблемы с соглашением об Ассоциации с ЕС - из-за так называемой локализации производства.