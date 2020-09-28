"Запредельная нагрузка": почему не удалось спасти выжившего при крушении Ан-26 курсанта

Место крушения Ан-26 под Харьковом / dsns.gov.ua

Курсант Виталий Вильховой, пострадавший в результате крушения Ан-26 под Харьковом, скончавшийся в ожоговом центре в Харькове, получил 90% ожогов тела.

За его жизнь всю ночь боролись врачи, но утром 26 сентября он умер, пишет kp.ua.

Отмечается, что Вячеслав Золочевский, единственный, кто сумел выжить, когда очнулся после падения, увидел, как огонь охватил его товарища Виталия и попытался потушить друга. Обоих курсантов забрали в больницу.

По словам специалиста харьковского ожогового центра Юрия Колесника, травма, полученная Вильховым, вызывает декомпенсацию всех органов и систем.

"Нет ни единого органа или системы, которая не была бы поражена. Диагноз звучит так: декомпенсированный ожоговый шок. Это была действительно запредельная ситуация. Когда его привезли, он был на грани, его сразу положили в реанимацию. То, что он столько продержался, это хорошо, он молодой парень. Смерть зафиксировали в 10:30. С ним была мама, сейчас мы оказываем ей помощь, как можем, это нелегко пережить", - подчеркнул медик.

Виталий Вильховой / segodnya.ua

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Напомним, ранее была названа неожиданная причина спасения курсанта при катастрофе Ан-26.