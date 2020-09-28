"Запредельная нагрузка": почему не удалось спасти выжившего при крушении Ан-26 курсанта

Вячеслав Золочевский пытался потушить своего товарища Виталия Вильхового.
Курсант Виталий Вильховой, пострадавший в результате крушения Ан-26 под Харьковом, скончавшийся в ожоговом центре в Харькове, получил 90% ожогов тела.
За его жизнь всю ночь боролись врачи, но утром 26 сентября он умер, пишет kp.ua.
Отмечается, что Вячеслав Золочевский, единственный, кто сумел выжить, когда очнулся после падения, увидел, как огонь охватил его товарища Виталия и попытался потушить друга. Обоих курсантов забрали в больницу.
По словам специалиста харьковского ожогового центра Юрия Колесника, травма, полученная Вильховым, вызывает декомпенсацию всех органов и систем.
"Нет ни единого органа или системы, которая не была бы поражена. Диагноз звучит так: декомпенсированный ожоговый шок. Это была действительно запредельная ситуация. Когда его привезли, он был на грани, его сразу положили в реанимацию. То, что он столько продержался, это хорошо, он молодой парень. Смерть зафиксировали в 10:30. С ним была мама, сейчас мы оказываем ей помощь, как можем, это нелегко пережить", - подчеркнул медик.
Читайте также"Папа, ты живой?": опубликована переписка дочери с погибшим штурманом Ан-26
Напомним, ранее была названа неожиданная причина спасения курсанта при катастрофе Ан-26.
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.