В Украине могут прекратить продажу авиабилетов в Европу

МИД пытается остановить продажу авиабилетов в Европу / УНИАН

Евросоюз с 1 июля открыл границы, но не для всех – въезд разрешили гражданам 14 стран, в их число Украина не вошла. Но авиакомпании продают билеты в страны ЕС, и доверчивые украинцы их охотно покупают. В этой связи Министерство иностранных дел просит предотвратить продажу авиабилетов за границу гражданам Украины, которых по "посткоронавирусным" правилам могут не впустить в страну назначения.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Украины.

Ведомство обратилось с официальным письмом к Министерству инфраструктуры и Государственной авиационной службе Украины с рекомендацией "провести соответствующую разъяснительную работу" с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

"Наша цель - предотвратить продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам, и/или которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждения компетентных органов страны въезда т.д.)", - объясняют в сообщении.

В то ж время в МИД обратили внимание на то, что ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники.

"Безвизовый режим с Европейским Союзом предусматривает не только права на свободное передвижение украинцев в ЕС, но и обязательства, в частности, уважение и соблюдение законов и правил страны ЕС", - отмечает МИД.

Читайте такжеУкраинцев не пускают в Евросоюз: в Минздраве объяснили ограничения на въездНапомним, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

6 июля в Министерстве иностранных дел Украины озвучили неожиданную причину задержания украинцев в Греции – они вылетели в Грецию с туристической целью и, таким образом, нарушили закон по вине авиакомпаний-перевозчиков.

Как сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, виновники инцидента уже согласились покрыть все финансовые убытки.

"Указанный инцидент произошел из-за некоторых ошибок в работе двух авиалиний", - сказал Енин.