Украинцев задержали в аэропорту Афин: в МИД объяснили запрет на въезд

В МИД объяснили, почему украинцев не пустили в Грецию / whoswho.com.ua

В департаменте консульской службы МИД Украины (ДКС) прокомментировали ситуацию с украинскими гражданами, которых задержали в аэропорту Афин. По словам дипломатов, туристы не учли ограничения на въезд, которые действуют в Греции, поэтому их не пропустили.

Об этом сообщает "УНН".

"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующим ограничениями. Консул купил воду, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - заявили дипломаты.

В ДКС добавили, что украинское посольство в Греции начало заниматься этим инцидентом сразу же, как об этом стало известно.

"Завтра по этому поводу будет предоставлен развернутый комментарий. Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности въезда в ту или иную страну", - отметили в консульской службе.

Читайте такжеЕвросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран с 1 июля, украинцам пока нельзя - BBCНапомним, ранее сообщалось, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели из Киева. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на одного из задержанных пассажиров.

По информации, украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал изданию пассажир.

Также стало известно, что после отказа во въезде украинцев в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.